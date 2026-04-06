'Безумный сумасшедший': американские политики усомнились в адекватности Трампа

В частности, бывшие соратники Трампа призвали вмешаться в политику президента США.

Ряд американских политиков поставили под сомнение психическое состояние президента США Дональда Трампа после его нецензурных угроз в адрес Ирана. Об этом пишет The Guardian.

5 апреля президент США публично призвал Иран открыть Ормузский пролив, используя нецензурную лексику и угрожая атаковать энергетическую инфраструктуру Тегерана. Это произошло на фоне нового дедлайна, который администрация Трампа установила для открытия пролива.

На это отреагировали ряд американских чиновников. В частности, Марджори Тейлор Грин, бывшая соратница Трампа, призвала всех в окружении президента США, кто считает себя христианином, "умолять Бога о прощении" и вмешаться в "безумие" президента.

"Я знаю вас всех и его, и он сошел с ума, а вы все - соучастники. Я не защищаю Иран, но давайте будем честными по поводу всего этого. Пролив закрыт, потому что США и Израиль начали неоправданную войну против Ирана, опираясь на те же ядерные ложь, которую они рассказывают уже десятилетиями, будто Иран в любой момент может создать ядерное оружие. Вы знаете, у кого есть ядерное оружие? У Израиля. Они вполне способны защищать себя без того, чтобы США воевали за них, убивали невинных людей и детей и платили за это. Угрозы Трампа бомбить электростанции и мосты вредят иранскому народу - тем самым людям, которых, по словам Трампа, он якобы освобождал", - написала она в X.

А лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил, что слова Трампа в адрес Ирана напоминают заявления "не в себе сумасшедшего".

"С Пасхой, Америка. Пока вы идете в церковь и празднуете с друзьями и семьей, президент Соединенных Штатов тирадует в социальных сетях, как сумасшедший. Он угрожает возможными военными преступлениями и отталкивает союзников. Таков он, но мы не такие. Наша страна заслуживает чего-то гораздо лучшего", - написал в X Шумер.

Американский сенатор Берни Сандерс назвал такие заявления Трампа "опасными и психически неуравновешенными".

"Через месяц после начала войны в Иране вот какое заявление президента США в пасхальное воскресенье. Это бред опасного и психически неуравновешенного человека. Конгресс должен действовать СЕЙЧАС. Покончите с этой войной", - отметил Сандерс.

В то время как другой сенатор Крис Мерфи назвал такие заявления "безумными" и посоветовал Трампу проконсультироваться с юристами относительно 25-й поправки к Конституции США (она устанавливает четкий механизм передачи власти в случае недееспособности президента, - УНИАН). Впрочем, как отмечает The Guardian, такой сценарий является "мизерным".

Также Трампа раскритиковал еще ряд американских политиков-демократов. В частности, Ро Ханна заявил, что президент США своими высказываниями "подводит американских военных в Иране" и призвал немедленно закончить войну. А Тим Кейн призвал Трампа к более сдержанной риторике, назвав ее "позорной и детской".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в адрес Ирана. В частности, американский лидер дал Тегерану время до вторника. И если тот не пойдет на уступки - Трамп пригрозил стране "адом" из-за блокирования Ормузского пролива.

В то же время журналист, который перед этим пообщался с американским лидером, отметил, что Трамп ожидает заключения соглашения с Ираном уже в понедельник, 6 апреля. В то же время, если этого не произойдет, президент США планирует нанести ряд новых ударов по Ирану.

