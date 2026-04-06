Тополя сделал новое заявление после развода с женой: 'Меня совесть не мучает'

Артист также рассказал о своей жизни после развода с Еленой.

Известный украинский певец Тарас Тополя сделал новое заявление о разводе с Еленой Тополей после 12 лет брака.

Не секрет, что в начале декабря прошлого года пара объявила о завершении отношений. Солист группы "Антитіла" подчеркнул, что, несмотря на то, что он первым подал заявление в суд, это решение они приняли вместе. По его словам, война также повлияла на их разрыв.

"Война повлияла на всю жизнь, и мою, и Елены, и миллионов украинцев. Мы же не в вакууме живем. Все происходит, движемся дальше", – сказал артист в проекте "Глаза в глаза".

Тарас не захотел отвечать на вопрос: "Есть ли у него еще чувства к Елене?", однако добавил, что продолжает активно участвовать в воспитании их троих общих детей: 12-летнего сына Романа, 10-летнего Марка и 5-летней дочери Марии.

"Я живу своей жизнью, у меня много планов, я в прекрасных отношениях с детьми. Меня не мучает совесть по поводу того, как у нас произошел развод и как я выполняю свои обязанности отца", - отметил Тополя.

