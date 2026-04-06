В Украине объявлен І уровень опасности: какие области накроет непогода (карта)

Синоптики предупреждают о сильном ветре сегодня в ряде областей Украины.

На понедельник, 6 апреля, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Непогода, по данным Украинского гидрометцентра, охватит многие области.

"6 апреля днем в западных, большинстве северных и центральных областей порывы ветра 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В целом сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем повсеместно, кроме юго-востока, пройдут дожди.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в западных, большинстве северных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура повысится до +15°...+20°, в западных и северных областях будет прохладнее, +11°...+16°.

О том, что сегодня погода в Украине ухудшится, говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в нашу страну придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди, сильный ветер и похолодание.

По ее словам, осадки сначала охватят западные и северные области, а днем распространятся на центр, а также Одесскую и Харьковскую области. В то же время в Луганской, Донецкой областях и в большинстве южных регионов существенных осадков не прогнозируют.

Ожидается усиление ветра – местами с порывами до 15–20 м/с. Вместе с этим температура снизится: на западе, севере и в Винницкой области днем будет около +9…+12°, тогда как на остальной территории еще сохранится относительно теплая погода – до +12…+19°.

В дальнейшем, по прогнозу, похолодание охватит всю страну. В середине недели местами возможен мокрый снег, а ночью при прояснениях не исключены заморозки.

