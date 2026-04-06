Звезда сериала 'Беверли-Хиллз' попала в аварию

К счастью, она не пострадала, однако дети получили травмы.

Американская актриса Тори Спеллинг, которая стала известна благодаря роли Донны Мартин в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", попала в ДТП.

Как пишет издание TMZ, авария произошла в Калифорнии. В момент столкновения в машине находились семеро детей: четверо детей Тори и еще трое их друзей. Пострадавших сразу отвезли в больницу, они получили травмы, в частности, ушибы, ссадины и подозрение на сотрясение мозга. Сейчас, как отмечают СМИ, их состояние стабильное.

По предварительной информации, в автомобиль актрисы врезался другой водитель на большой скорости.

К слову, Тори Спеллинг – мать пятерых детей. В 2024 году она подала на развод после 18 лет брака с актером Дином МакДермоттом. Решение завершить отношения они приняли еще раньше из-за непримиримых разногласий в паре. Известно, что в 2014 году Дин публично рассказал о своих изменах, но Тори тогда пыталась сохранить их брак. Сейчас она пока не снимается в кино.

Напомним, ранее известный украинский ведущий Андрей Джеджула попал в ДТП. К счастью, никто не пострадал во время аварии.

