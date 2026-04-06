Разбираемся, что значит белена, можно ли ее объесться и когда употребляют это фразеологизм.

"Белены объелся" - многие слышали эту фразу, но мало кто задумывается, что за ней стоит. Почему именно белена и почему объелся? И можно ли вообще объесться чем-то, что звучит как полная бессмыслица? Оказывается, очень даже можно. Рассказываем, что означает "белены объелся" и откуда пошло это выражение.

Белены объелся - значение и происхождение фразеологизма

Эта фраза известна давно, а употребляют ее в отношении человека, поведение или слова которого не вполне адекватные и бессмысленные.

Если говорить о том, что за растение - белена, то оно из рода пасленовых. Но, в отличие от знакомых нам помидоров и картофеля, белена ядовита. Яд она вырабатывает, чтобы защищаться от насекомых и животных.

Распознать белену очень легко, когда она цветет - у нее крупные и красивые цветки в виде колокольчика, бледные и с розовыми жилками. Белена вызывает сильное отравление у человека или у животного. Человек выглядит возбужденным, странным, говорит бессвязно, не понимает, где находится. Могут появляться галлюцинации, кожа краснеет, зрачки расширяются, сердце бьется учащенно - примерно такое состояние того, кто белены объелся. Если отравление сильное, то возможна потеря сознания и даже смерть.

Интересно, что раньше в народной медицине делали полоскания настоем белены, чтобы успокоить зубную боль. Но тем, кто нечаянно его проглатывал, было, мягко говоря, не по себе. В Украине белена не запрещена как наркотическое вещество, но, учитывая ее ядовитость, рекомендуют избавляться от растения на своих участках.

Белены объелся - синонимы к фразеологизму

Вместо колоритной "белены объелся" можно сказать также:

сошел с ума;

спятил;

рехнулся;

не в себе;

умом/головой тронулся;

не все дома;

винтика не хватает;

крышу снесло/крыша поехала;

мозги набекрень.

Самые близкие по духу к "белены объелся" - "бес вселился" и "нечистый попутал", так как эти фразы также передают ощущение, будто человек не сам по себе сумасшедший, а на него что-то нашло.

