'Пострадал родительский дом в Одессе': Melovin рассказал об атаке РФ

По словам певца, его семья осталась жива.

Сегодня ночью в Одессе в результате массированной атаки РФ был поврежден дом родителей известного украинского певца Константина Бочарова (Melovin). Об этом певец сообщил в Telegram-канале.

"Одесса… мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, остался без окон. Все живы. Всех обнимаю", - написал он.

Певец, родом из Одессы, опубликовал видео, на котором можно увидеть пожар в жилом районе, вероятно, на этих кадрах дома, которые находятся недалеко от дома его родителей.

Атака РФ на Одессу - что известно

Как писал УНИАН, ночью 6 апреля российская армия атаковала Одессу десятками ударных дронов. В результате в Киевском районе города погибли три человека - 30-летняя и 53-летняя женщины, а также ребенок, которому было 2,6 года.

По предварительным данным, еще 16 человек получили ранения, среди них - 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка, а также беременная женщина. У людей - осколочные ранения, ожоги, другие травмы, отравление продуктами горения.

Значительно поврежден детский сад, 20-этажный жилой комплекс, многоэтажка, частные дома, территория парка отдыха. Из-за многочисленных ударов российских дронов вспыхнули пожары в частном секторе, общежитии, загорелись автомобили и т. д.

Кроме того, был нанесен удар по энергетическому объекту, из-за чего тысячи семей остались без света в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах Одессы.

