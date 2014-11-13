Миссия ОБСЕ зафиксировала вывоз из Донбасса в Россию угля и "груза-200"

Об этом говорится в соответствующем отчете комиссии, передает "День". Так, как отмечают наблюдатели, на контрольно-пропускном пункте в Гуково миссия зафиксировала постоянное движение грузовиков, перевозящих уголь из Луганской области в сторону России.

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Причем, как отмечается в отчете, российские таможенники проверяют, чтобы на пункте выезда из России самосвалы были пустыми.

Также наблюдатели отмечают, что, как и в прошлые недели, в Россию из Украины вывозят на грузовиках со специальной маркировкой ("груз-200") тела погибших, а также раненых и больных людей.

Между тем, как сообщал УНИАН, 12 ноября генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что примерно 400 км украинской границы не контролируется. Наблюдатели ОБСЕ присутствуют лишь в двух пунктах пропуска на украинско-российской границе и контролируют ее в радиусе километра.

Отметим, что российская власть перед тем как отправить своих военных на Донбас, увольняет из военной службы. По официальным данным российских властей, военные погибают на Донбассе во время своего "отпуска". Между тем, по информации правозащитников, в настоящее время в РФ около 6,5 тыс. семей ищут своих сыновей военнослужащих.