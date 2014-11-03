В Макеевке боевики захватили обувную фабрику и вывозят оборудование

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области. Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступило сообщение о том, что в Макеевке террористы захватили производственные и административные помещения ОАО «Макеевская обувная фабрика «Аспект», сотрудникам фабрики запретили выходить на работу, оборудование вывозится из фабрики.

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В настоящее время правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 341 Уголовного кодекса ("захват государственных или общественных зданий либо сооружений").