Православный праздник сегодня в народе называют Евтихий Тихий, начинается один из самых строгих и значимых периодов Великого поста.

6 апреля по новому православному календарю чтят святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Также сегодня - Великий понедельник, начало Страстной недели. Рассказываем об обычаях дня, какие народные приметы и запреты связаны с ним, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

6 апреля православные чтят память святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Согласно староцерковному календарю его будут вспоминать 19 апреля.

Мефодий Моравский, также известный как Солунский, был равноапостольным греческим миссионером и архиепископом Великой Моравии. Святой родился в 815 году в Фессалониках (Византийская империя), при рождении его назвали Михаил. Он приходился братом Кирилла, с которым вместе создали славянскую азбуку.

Сначала Михаил сделал успешную военно-административную карьеру в Константинополе. Позже оставил мирскую жизнь, постригся в монахи на горе Олимп и стал игуменом монастыря "Полихрон" на берегу Мраморного моря.

В 863 году по приглашению князя Ростислава братья прибыли в Великую Моравию для проповеди христианства с разрешения Папы Римского. Вместе с учениками они перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Мефодий стал архиепископом Великой Моравии и Панонии и продолжал переводить Ветхий Завет и другие книги. Завершил он свой путь в Моравии, где был похоронен в столице Велеграде.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще по новому стилю:

почитают святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского;

преподобную Платониду;

120 персидских мучеников,

а также мучеников Еремия и Архилия.

6 апреля в этом году начинается последняя неделя Великого поста, которую называют Страстная неделя. Первый ее день - это Великий понедельник.

В этот день верующие во время молебна вспоминают событие из Евангелия, когда Иисус Христос иссушил бесплодное дерево смоковницы, показывая, что душа без веры, молитвы и добрых дел остается пустой и нераскаявшейся.

Также чтят память патриарха Иосифа, проданного своими братьями в рабство. Завидуя ему, они получили за него 20 сребреников и сообщили отцу, будто сына растерзали дикие звери.

В Великий понедельник начинается чин миротворения: приступают к изготовлению миро - смеси из 50 благовонных масел, трав и смол, которую затем используют для помазания.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

6 апреля согласно юлианскому календарю (украинская церковь придерживалась его до сентября 2023 года) чтят память преподобного Захарии Печерского, постника, и отмечают предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о его главных традициях и запретах.

Что можно и что нельзя делать сегодня

6 апреля в молитвах к святым просят здоровья для себя и близких.

Стартует строгий пост - разрешено употреблять лишь хлеб, мед, орехи, овощи и фрукты.

В народе день называют Евтихий Тихий, в честь святителя Евтихия, которого тоже вспоминают сегодня. Великий понедельник связан с подготовкой к Пасхе - сегодня нужно активно заниматься домашними делами: убирать в доме, мыть окна, работать в огороде, делать мелкий ремонт, перестирывать вещи, чтобы встретить праздник в чистоте. В этот день традиционно белят яблони.

День считается удачным для рыбалки.

В Великий понедельник важно соблюдать чистоту мыслей: нельзя ругаться, сквернословить и завидовать, чтобы не навлечь несчастья. Церковь осуждает ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Запрещено обижать людей и животных, отказывать в помощи.

По приметам в этот день нельзя обламывать или обрезать яблони, рубить березу - это считается дурным знаком. Существуют и другие народные запреты:

не стоит пересчитывать деньги - быстро "растают";

не следует носить черное - можно отпугнуть удачу;

не советуют ходить с распущенными волосами, особенно беременным.

Нельзя в Великий понедельник венчаться, гулять свадьбу, устраивать любые праздничные торжества. Также не принято ходить на кладбище и поминать умерших. Нельзя распивать спиртное, вспоминать старые обиды или начинать новые дела - они не принесут успеха.

Народные приметы о погоде

Приметы погоды в этот день говорят о том, каким будет урожай:

туман с утра - до конца апреля будет стоять сухая погода;

яркое солнце сегодня - ждите похолодания;

клен пустил сок - весна и лето будут теплыми;

паук в углу дома - лето будет жарким.

Лучшая примета дня - отсутствие ветра, это к богатому урожаю гороха, зерновых и овощей.

