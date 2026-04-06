6 апреля по новому православному календарю чтят святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Также сегодня - Великий понедельник, начало Страстной недели. Рассказываем об обычаях дня, какие народные приметы и запреты связаны с ним, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
6 апреля православные чтят память святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Согласно староцерковному календарю его будут вспоминать 19 апреля.
Мефодий Моравский, также известный как Солунский, был равноапостольным греческим миссионером и архиепископом Великой Моравии. Святой родился в 815 году в Фессалониках (Византийская империя), при рождении его назвали Михаил. Он приходился братом Кирилла, с которым вместе создали славянскую азбуку.
Сначала Михаил сделал успешную военно-административную карьеру в Константинополе. Позже оставил мирскую жизнь, постригся в монахи на горе Олимп и стал игуменом монастыря "Полихрон" на берегу Мраморного моря.
В 863 году по приглашению князя Ростислава братья прибыли в Великую Моравию для проповеди христианства с разрешения Папы Римского. Вместе с учениками они перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Мефодий стал архиепископом Великой Моравии и Панонии и продолжал переводить Ветхий Завет и другие книги. Завершил он свой путь в Моравии, где был похоронен в столице Велеграде.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще по новому стилю:
- почитают святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского;
- преподобную Платониду;
- 120 персидских мучеников,
а также мучеников Еремия и Архилия.
6 апреля в этом году начинается последняя неделя Великого поста, которую называют Страстная неделя. Первый ее день - это Великий понедельник.
В этот день верующие во время молебна вспоминают событие из Евангелия, когда Иисус Христос иссушил бесплодное дерево смоковницы, показывая, что душа без веры, молитвы и добрых дел остается пустой и нераскаявшейся.
Также чтят память патриарха Иосифа, проданного своими братьями в рабство. Завидуя ему, они получили за него 20 сребреников и сообщили отцу, будто сына растерзали дикие звери.
В Великий понедельник начинается чин миротворения: приступают к изготовлению миро - смеси из 50 благовонных масел, трав и смол, которую затем используют для помазания.
Какой праздник сегодня церковный по старому стилю
6 апреля согласно юлианскому календарю (украинская церковь придерживалась его до сентября 2023 года) чтят память преподобного Захарии Печерского, постника, и отмечают предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о его главных традициях и запретах.
Что можно и что нельзя делать сегодня
6 апреля в молитвах к святым просят здоровья для себя и близких.
Стартует строгий пост - разрешено употреблять лишь хлеб, мед, орехи, овощи и фрукты.
В народе день называют Евтихий Тихий, в честь святителя Евтихия, которого тоже вспоминают сегодня. Великий понедельник связан с подготовкой к Пасхе - сегодня нужно активно заниматься домашними делами: убирать в доме, мыть окна, работать в огороде, делать мелкий ремонт, перестирывать вещи, чтобы встретить праздник в чистоте. В этот день традиционно белят яблони.
День считается удачным для рыбалки.
В Великий понедельник важно соблюдать чистоту мыслей: нельзя ругаться, сквернословить и завидовать, чтобы не навлечь несчастья. Церковь осуждает ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Запрещено обижать людей и животных, отказывать в помощи.
По приметам в этот день нельзя обламывать или обрезать яблони, рубить березу - это считается дурным знаком. Существуют и другие народные запреты:
- не стоит пересчитывать деньги - быстро "растают";
- не следует носить черное - можно отпугнуть удачу;
- не советуют ходить с распущенными волосами, особенно беременным.
Нельзя в Великий понедельник венчаться, гулять свадьбу, устраивать любые праздничные торжества. Также не принято ходить на кладбище и поминать умерших. Нельзя распивать спиртное, вспоминать старые обиды или начинать новые дела - они не принесут успеха.
Народные приметы о погоде
Приметы погоды в этот день говорят о том, каким будет урожай:
- туман с утра - до конца апреля будет стоять сухая погода;
- яркое солнце сегодня - ждите похолодания;
- клен пустил сок - весна и лето будут теплыми;
- паук в углу дома - лето будет жарким.
Лучшая примета дня - отсутствие ветра, это к богатому урожаю гороха, зерновых и овощей.