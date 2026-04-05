Атака на российский танкер в Средиземном море: эксперт рассказал, что было целью

Атака в Средиземном море на российский танкер со сжиженным газом была нанесена не с территории Украины. Вероятно, на самом деле целью была группа лиц, которая находилась на нем, в том числе, вероятно, и высокопоставленный сотрудник ГРУ Андрей Аверьянов. Такое мнение высказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV.

"Точно этот танкер не атаковали с территории Украины, потому что расстояние очень большое, и направлять дроны через территории стран, даже наших партнеров, Украина не будет. Это довольно рискованно, и я думаю, что это невозможно сейчас. Во-вторых, я сделал такое предположение, скорее всего, по Средиземному морю ходит очень много танкеров, занимающихся контрабандой нефти. У меня было предположение в связи со слухами об этом генерале, что атака была скорее не на танкер, а на группу людей, которые там находятся", - сказал он.

По словам эксперта, российская спецслужба достаточно активно и до сих пор действует на территории Африки, Северной Африки, их деятельность известна спецслужбам других стран.

"И, в принципе, единственный способ, которым более-менее можно безопасно вернуться домой после выполнения задания, - это такая эвакуация под прикрытием, якобы в качестве членов экипажа какого-то судна, тем более вовлеченного в схемы теневого флота. Я так понимаю, что капитану судна просто дается команда принять на борт такое количество людей, предоставить, я так думаю, какие-то документы, прикрытие, переодеть, и они якобы превращаются в членов команды, а на самом деле следуют в первые российские порты и там сходят", - объяснил Рыженко.

В то же время он подчеркнул, что атака на танкер точно была очень специфической.

"Я придерживаюсь мнения, что атаковали не сам танкер, а ту группу людей, которые на этом танкере находились", - добавил капитан.

Атака на танкер РФ

Как сообщал УНИАН, в Средиземном море горел танкер-газовоз "Arctic Metagaz", который ходит под флагом страны-агрессора России.

Судно находится под санкциями Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что судьба экипажа судна неизвестна.

По данным отслеживания на платформе MarineTraffic, в последний раз судно, находящееся под санкциями, сообщало о своем местонахождении у берегов Мальты. Это было в понедельник, 2 марта.

Танкер мог быть атакован беспилотником. В проведении этой операции подозревают Украину.

В сети публиковали кадры горящего танкера, что судно горело у берегов Ливии.

