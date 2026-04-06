Все континенты Земли объединятся в один, и климат станет более суровым: когда это произойдет

Новый суперконтинент может превратить планету в жаркую или холодную пустыню с ограниченными зонами обитания.

Ученые прогнозируют, что примерно через 200–250 миллионов лет континенты Земли вновь объединятся в один суперконтинент – и это может кардинально изменить климат планеты, пишет Geological Magazine.

Планета как "живой пазл"

После распада Пангеи континенты продолжают двигаться из-за тектонических процессов. Земная кора состоит из плит, которые медленно смещаются, открывая океаны и формируя горы.

Этот цикл объединения и распада повторяется каждые 400–600 миллионов лет, и нынешний этап дрейфа – лишь часть этого долгого процесса.

Четыре сценария будущего

Исследователи рассматривают сразу несколько вариантов нового суперконтинента:

Новопангея – наиболее вероятный сценарий, при котором Тихий океан закрывается;

Пангея Ультима – континенты снова сойдутся через Атлантику;

Амазия – объединение вокруг Северного полюса;

Аурика – формирование нового океана и полное переформирование суши.

Климат станет экстремальным

Моделирование NASA показывает, что расположение нового материка определит будущий климат Земли. Суперконтинент у экватора может стать чрезвычайно жарким, в северных широтах – холоднее из-за снежного покрова, внутренние территории могут превратиться в засушливые "печи".

Некоторые сценарии предполагают, что лишь 8–16% суши останется пригодной для жизни млекопитающих.

