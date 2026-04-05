Китай построил новые десантные корабли: четыре из них купили у Украины в 2000-х годах

Поставка в Китай этих кораблей была одним из крупнейших контрактов для Украины в военно-морском направлении.

Китай расширяет флот десантных кораблей на воздушной подушке Type 728 (местной модификации кораблей проекта 12322 "Зубр"). Как сообщает Naval News, это может служить косвенным признаком повышенной готовности КНР к вторжению на Тайвань.

Отмечается, что всего у Китая может быть 10-12 таких десантных кораблей. Более того, Пекин может построить больше еще больше кораблей.

В Defense Express напомнили, что поставка в Китай десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" стала одним из крупнейших контрактов для Украины в военно-морском направлении. Работы по подписанию контракта начались в 2008 году, а его общая стоимость на тот момент достигала около 320 млн долларов.

Видео дня

В издании отметили, что соглашение предусматривало поставку в Китай в общей сложности четырех кораблей этого класса. Речь шла о глубокой модернизации корабля, который в итоге получил обозначение проект 958 "Бизон". Два корабля были построены в Украине, еще два - непосредственно в Китай.

Китай получил первій десантный корабль в 2013 году. В издании напомнили, что по состоянию на 2021 год сообщалось о завершении контракта с Китаем на строительство этих десантных кораблей, тогда украинские специалисты находились с визитом в КНР для проведения государственных испытаний последнего корабля.

Уже в 2023 году стало известно, что Китай в конечном итоге наладил производство уже собственной копии кораблей. В издании добавили, что китайский вариант получил радиолокационную станцию, усовершенствованный мачту для средств связи и дополнительное спасательное оборудование.

Китай скрывает правду о H-20

Напомним, что ранее 19FortyFive со ссылкой на военных экспертов и данные разведки США сообщало, что китайский стратегический стелс-бомбардировщик Xi'an H-20, который должен был стать ответом американскому B-21, столкнулся с серьезными трудностями. Несмотря на громкие обещания Пекина, программа фактически "затихла" после 2024 года.

По мнению аналитиков, Китай мог столкнуться с технологическими "тупиками". Одной из ключевых проблем является отсутствие опыта в создании самолетов типа "летающее крыло".

