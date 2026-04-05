Клещи убегут из вашего сада, если посадить эти цветы

Клещи – одна из проблем, которая может испортить отдых на природе весной и летом. К сожалению, эти насекомые обитают не только в диких лесах, но и в ухоженных садах. Но есть относительно простой способ изгнать этих незваных гостей с вашего участка.

Как пишет издание Southern Living, некоторые ароматные и неприхотливые растения могут естественным образом отпугивать клещей от приусадебного участка. Вот эти растения:

Лаванда . Не только радует глаз нежными соцветиями и успокаивающим ароматом, но и помогает отпугивать клещей. Автор публикации советует высаживать ее весной как простой и эффективный натуральный барьер. Бархатцы . Эти неприхотливые, но красивые цветы – любимцы многих хозяев. Помимо декоративного эффекта, они содержат вещества, подобные тем, что используются в промышленных репеллентах, и выделяют сильный запах, который не нравится клещам. Это делает их удачным выбором для сада. Орегано . Сегодня это растение чаще называют по-западному "орегано". Сейчас растение больше известно как популярная приправа в кулинарии. Эфирные масла орегано неприятны для клещей, поэтому растение может стать практичным защитником участка. Мята . Как и многие ароматные травы, отпугивает клещей благодаря насыщенному запаху. Ее можно высаживать не только в саду, но и на террасе или возле дома – она наполнит пространство свежестью и поможет создать менее привлекательную среду для нежелательных насекомых. Розмарин . Еще одна полезная кухонная трава с приятным ароматом и красивым внешним видом. Автор статьи подчеркивает, что клещи избегают ее сильного запаха, а кроме того, растение не нравится и оленям, что делает его универсальным помощником для сада, если у вас есть еще и такая проблема. Кошачья мята . Близкая родственница обычной мяты тоже заслуживает внимания в саду. Она естественным образом отпугивает не только клещей, но и комаров и других вредителей, при этом выглядит симпатично, а иногда даже цветет мелкими белыми, лавандовыми или розовыми цветками. Автор упоминает, что растение также используют в кулинарии. Тимьян . Неприхотливая и медленно растущая трава, эфирные масла которой часто применяют в домашних репеллентах против клещей. Это делает ее удачным вариантом для весенней посадки на любом участке. Хризантемы . Растение поражает разнообразием ярких цветов во время цветения – от розового и красного до белого и бордового. Помимо эстетической привлекательности, они содержат природные соединения, которые отпугивают клещей, поэтому могут стать красочным и полезным дополнением к саду. Чеснок . Его легко выращивать, он незаменим на кухне, а также помогает бороться с клещами благодаря сильному запаху. Автор советует включить его в весенний список посадок тем, кто ищет практичные и ароматные решения для защиты двора.

Автор подводит итог, что такие растения – простой натуральный способ уменьшить количество клещей, не прибегая к химическим средствам. Они сочетают в себе красоту, аромат и практическую пользу, делая весенне-летний сезон более приятным.

Другие советы садоводам

Как писал УНИАН, сжигание листьев и других растительных отходов на приусадебном участке вообще запрещено и наказывается штрафами. Кроме того, это еще и вредно для здоровья. Вместо этого эти отходы стоит использовать для создания компоста – питательного удобрения, которое получают путем перегнивания органики при наличии тепла, влаги и доступа воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: