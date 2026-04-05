'Российская операция': в МИД отреагировали на минирование газопровода в Сербии

Ранее в Венгрии уже успели намекнуть, что во всём виновата Украина.

Украина не имеет отношения к инциденту на сербском участке газопровода "Турецкий поток", где якобы обнаружили взрывчатку. Об этом в соцсети Х заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.



"Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы", – написал он.

Минирование "Турецкого потока": что известно

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербские силовые структуры обнаружили взрывные устройства возле газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию с Венгрией. По его словам, найденные заряды взрывчатки и детонаторы могли привести к серьезным разрушениям и представляли угрозу для людей. Он также сообщил, что провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. При этом Вучич не назвал возможных причастных к минированию газопровода.

После инцидента Орбан созвал чрезвычайный совет обороны. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил, что целью якобы был газопровод "Турецкий поток", и обвинил Украину в энергетическом давлении, в частности в организации "нефтяной блокады" и предыдущих атаках на инфраструктуру.

