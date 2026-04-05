Кроваво пугает хищников: эта рогатая ящерица стреляет кровью из глаз

Механизм глазной аутогеморрагии контролируется ящерицей и может достигать одного метра.

В пустынях Северной Америки обитает рогатая ящерица рода Phrynosoma, обладающая уникальным защитным механизмом: она брызгает кровью из глаз в хищников. Это поведение, известное как глазная аутогеморрагия, документируется учеными еще с 1800-х годов и подтверждено экспериментально в 20–21 веках, пишет Forbes.

Как это работает

У ящериц есть специальные пазухи вокруг глаз, которые наполняются кровью. При угрозе они ограничивают венозный отток и повышают давление, в результате чего тонкий струя крови выстреливает в хищника. Исследование 2024 года показало, что эта струя может достигать 1 метра и почти всегда направлена непосредственно на хищника.

Ящерицы контролируют процесс моторно: они поворачивают голову к угрозе перед выстрелом, а одна особь была замечена, как делала это девять раз за 17 минут без вреда для здоровья.

Этот механизм направлен исключительно против хищников семейства псовых – койотов, лис и собак. Эксперименты показали, что хищники реагируют на вкус крови, отталкиваясь или открывая рот, а иногда – полностью отказываются от атаки. Другие животные почти не реагируют.

Химическое усиливающее действие

Эффективность защиты объясняется рационом ящерицы: она питается муравьями рода Pogonomyrmex, содержащими муравьиную кислоту. Соединения этих муравьев накапливаются в крови ящерицы, делая ее неприятной для хищников семейства псовых.

С точки зрения науки, это пример экзаптации: черты, созданные для одной цели (терморегуляция глазных полостей, питание токсичными муравьями), были преобразованы в эффективный защитный механизм. Незначительные разрывы сосудов стали функциональными, а струя крови – целенаправленной.

Рогатая ящерица демонстрирует, как эволюция творчески использует имеющиеся ресурсы, превращая простые физиологические особенности в сложную, эффективную систему защиты. То, что кажется фантастикой, на самом деле является результатом миллионов лет отбора.

