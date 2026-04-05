На войне ликвидировали экс-чиновника СБУ, перешедшего на сторону России

Силы обороны Украины ликвидировали бывшего начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майора Владимира Ляпкина, который после Революции достоинства сбежал в Россию и вступил в ряды ВС РФ, сообщает "Медиазона".

Отмечается, что перед смертью Ляпкин служил в российском добровольческом отряде "Барс-33". По информации издания, его ликвидировали 17 марта 2026 года.

Журналисты отметили, что во время работы в СБУ Ляпкин занимался прослушкой, наружным наблюдением и сбором информации. Звание генерал-майора он получил в 2013 году. В издании добавили, что тогда же он лично участвовал в разгоне протестов на Майдане.

После оккупации Херсона в 2022 году Ляпкин занял должность заместителя начальника так называемой "Государственной службы безопасности Херсонской области". Она занималась похищениями, пытками и убийствами людей.

В 2025 году СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности Ляпкину. По версии следствия, он как заместитель начальника и исполняющий обязанности начальника "ГСБ" занимался "фильтрационными мероприятиями" и репрессиями против гражданского населения.

