Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине насчитывается 2 миллиона человек, уклоняющихся от призыва.

Украина сталкивается с серьезным кризисом в сфере призыва, и это именно тогда, когда президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что длительный конфликт на Ближнем Востоке помешает ее усилиям в борьбе с российским вторжением, пишет The Independent.

Издание сообщило, что министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в Украине насчитывается 2 миллиона человек, уклоняющихся от призыва, а также еще сотни тысяч, самовольно покинувших место службы.

Кроме того, в течение последних недель администрация президента США Дональда Трампа перенесла свое внимание с Украины на конфликт с Ираном, в то время как мирные переговоры зашли в тупик, а российский президент Владимир Путин начал свою весеннюю наступательную операцию.

Отмечается, что с момента начала полномасштабного вторжения четыре года назад Украина опровергла самые оптимистичные прогнозы своих союзников и сдержала российское наступление.

"Сейчас Украина переходит к войне на истощение и заявляет, что ее войска убивают больше россиян, чем Москва успевает мобилизовать за месяц", – говорится в статье.

Однако по мере того, как характер военных действий в Украине меняется – от решительной обороны против кровавых беспорядков в начале 2022 года до безжалостного, изнурительного конфликта, в котором мало кто из отправленных на фронт надеется вернуться – министр обороны Украины Михаил Федоров в январе текущего года сообщил парламенту о масштабах проблемы с призывом.

Издание сообщило, что помимо 2 миллионов украинцев, которых разыскивают за уклонение от мобилизации, по данным Генеральной прокуратуры Украины с 2022 года было возбуждено около 290 000 дел против военнослужащих за самовольное оставление части.

Хотя у украинских военных шансы на выживание гораздо выше, чем любой российский солдат мог бы надеяться, по оценкам, "соотношение потерь" составляет примерно один погибший украинец на восемь или более россиян.

"В начале войны я сам пошел в военкомат. Тогда все туда шли, говоря: "Заберите нас!". Я был таким же. Мне сказали: "Ты нам пока не нужен, иди домой, мы тебе позвоним", – рассказал газете 37-летний Денис, уклоняющийся от мобилизации.

Украинец добавил, что впоследствии он увидел все, что происходило: несправедливость, множество людей, которые откупались от наказания, "неприкасаемых", в то время как других, несмотря на болезни, заталкивали в автобус.

"Сейчас у меня больной отец, и я должен о нем заботиться. Если я потеряю руку или ногу, то больше никому не смогу помочь. Но если россияне снова окажутся под Киевом и все пойдут воевать – тогда я тоже пойду", – сказал Денис.

На передовой солдаты из разведывательных подразделений, с которыми общалась газета, поделились, что они измотаны, но также осознают, что слишком "полезны", чтобы их заменили.

Пилот беспилотника, который служит недалеко от Запорожья, рассказал в интервью, что три года непрерывно воевал в составе пехоты, прежде чем перешел на беспилотники.

"Люди считают вступление в ряды вооруженных сил билетом в один конец, поскольку не видят возможности ротации. Если бы они знали, что будут воевать только один год, а потом смогут отдохнуть, то были бы более склонны вступать в армию", – считает председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины Александр Мережко.

По словам депутата, страна располагает человеческими ресурсами, чтобы воевать 10 лет или даже больше.

"Это вопрос психологического характера, ведь если посмотреть на численность мужчин, то у нас хватит человеческих ресурсов, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше. Главная проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создать психологические стимулы, ведь, увидев армию уклонистов от призыва, ты сам не захочешь воевать", – пояснил Мережко.

Издание отметило, что в начале полномасштабного российского вторжения Украина полагалась на огромное количество добровольцев и воздерживалась от призыва молодых мужчин на войну.

"Когда призыв был введен, он касался мужчин старше 30 лет, а минимальный возраст для прохождения обязательной службы остается 25 лет", – напоминается в публикации.

Кроме того, с середины 2025 года правительство Украины разрешило 18–24-летним мужчинам выезжать из страны, и сотни тысяч из них решили это сделать.

В партии "Слуга народа" Владимира Зеленского объяснили, что, поскольку молодежь – это будущее нации, ее следует уберечь от самых страшных последствий войны.

В газете сообщили, что программа, направленная на поощрение молодых мужчин к вступлению в вооруженные силы с помощью значительных вознаграждений, оказалась неудачной после того, как местная пресса сообщила о значительных потерях.

"Мы видим много скандалов, связанных с проблемами мобилизации. Сам будучи добровольцем в 2014 и 2022 годах, я понимаю, что ни одна страна мира не может выработать достаточно ресурсов для ведения войны. Нам нужны миллионы добровольцев", – рассказал командир полка операторов беспилотников "Рейд" Евгений Карась.

Мобилизация в Украине: последні новини

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным нардепа от "Батькивщины" Михаила Цимбалюка, примерно 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных. Цимбалюк напомнил, что это является нарушением законодательства Украины. Нардеп добавил, что именно с этой категорией военнообязанных чаще всего происходят уличные столкновения. По словам депутата, поскольку в стране введено военное положение, эти люди должны наравне с другими выполнять свой долг. Цимбалюк считает, что следует провести реальную реформу ТЦК, убрав сотрудников этого учреждения с улиц.

Также мы писали, что военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что в одной из воинских частей выявлено массовое нарушение. В частности, в нее попало около 2 тысяч человек, которые, вероятно, непригодны к службе по состоянию здоровья. Решетилова сообщила, что сейчас в этой воинской части продолжается масштабная проверка. К процессу привлечены представители Министерства обороны и командования Сухопутных войск с целью выяснить, где произошел системный сбой.

