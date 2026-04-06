6 апреля - значимая дата для православных верующих, поэтому им обязательно нужно ознакомиться с тем, какой сегодня праздник церковный. По украинским верованиям сегодня принято работать в саду и рыбачить. На планете также проводится несколько международных событий, посвященных в основном спорту.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных государственных торжеств в эту дату нет. Но есть важный православный праздник сегодня, о котором рассказано ниже. Также можно вспомнить знаменитых украинских деятелей, рожденных 6 апреля: в их число входят астроном Александр Орлов, бандурист Эдуард Драч, футболист Иван Гецко и певица Ирина Билык.
Какой сегодня церковный праздник
В православии 6 апреля начинается Страстная неделя, что продлится до 11 числа и закончится Пасхой. Это скорбный и тихий период, существующий для духовного раскаяния и молитв. Украинцы начинают подготовку к светлому празднику и выпекают пасхи.
Еще по новому церковному стилю сегодня праздник архиепископов Мефодия Моравского и Евтихия Константинопольского, а по старому календарю чествуют постника Захария Печерского.
Какой сегодня праздник в мире
На планете проводится необычное всемирное торжество День спорта во имя мира и развития. Это событие доказывает, что спортивные соревнования могут объединять самых разных людей вокруг ценностей здорового образа жизни.
Остальные международные праздники сегодня - День настольного тенниса, День физической активности, День боев подушками, День подросткового здоровья и День мультфильмов.
Какой сегодня праздник народный
Вот что на будущее прогнозируют приметы сегодняшнего дня:
- если ночью тепло, то в этом году ожидается ранний урожай овощей;
- реки вышли из берегов - уродят зерновые;
- ясная погода предвещает похолодание;
- если появилась радуга, то апрель будет дождливым.
Наши предки 6 апреля начинали ухаживать за садом, обрабатывая его от вредителей. Говорили, что обязательно нужно побелить деревья известью, чтобы те не болели летом. Ещё садовники вешали скворечники для привлечения птиц и сажали цветы, которые нравятся пчелам.
По народным представлениям праздник сегодня в Украине считался очень удачным для рыбалки - рыбакам повезет с уловом. Но для этого стоит прийти на реку как можно раньше и не забыть принести приманку.
Что нельзя делать сегодня
Сегодняшняя дата по давним представлениям считалась опасной для путешествий и прогулок на дикой местности - с таким человеком может случиться беда. Верующим нужно запомнить, что запрещено в праздник 6 апреля есть мясную пищу, пить алкоголь, шумно веселиться, отмечать свадьбу и поддаваться пагубным привычкам. Такие запреты действуют в течение всего поста, но в Страстную неделю календарь питания на Великий пост особенно строгий. Есть еще народное верование: не стоит пересаживать и обрезать растения, иначе те будут долго заживать.