Вороны обошли обезьян в сверхсложном тесте на интеллект, – ученые

Исследователи обнаружили у птиц способность, которую ранее считали исключительно человеческой чертой.

Две черные вороны в немецкой лаборатории перевернули представления научного мира об интеллекте животных. Как сообщает издание Econews, во время эксперимента птицы продемонстрировали удивительную геометрическую интуицию, превзойдя даже приматов.

В ходе исследования Тюбингенского университета вороны научились замечать одну странную форму, скрытую среди пяти почти идентичных. Это происходило даже тогда, когда формы представляли собой сложные четырехугольники, которые обычно встречаются на уроках математики. Долгое время исследователи подозревали, что такая геометрическая интуиция присуща только нашему виду.

"Каждая ворона видела по шесть фигур одновременно. Пять из них были одинаковыми. Одна – отличалась. Когда ворона клевала правильный вариант, кормушка выбрасывала награду, например, мучного червя", – описывает автор механизм тестирования птиц.

Команда ученых со временем значительно усложнила задачу. Птицам предлагали искривленные квадраты и косые ромбы, отличавшиеся лишь тончайшими углами. По мнению исследователей, результаты были впечатляющими: даже при первой встрече с новыми фигурами вороны угадывали "чужой" почти в половине случаев, хотя по теории вероятности должны были попадать лишь один раз из шести.

Вороны лучше справлялись с правильными формами и хуже – с неровными, что полностью совпадает с реакциями людей-добровольцев. А вот предыдущие исследования бабуинов свидетельствовали, что приматы не обладают такой чувствительностью к геометрии.

По словам специалистов, мозг птиц не имеет коры млекопитающих, однако поддерживает гибкое распознавание шаблонов. Впрочем, не все ученые готовы признать птичий гений. Другая группа исследователей, проанализировав данные с помощью компьютерного зрения, утверждает:

"Сеть, настроенная на низкоуровневые визуальные признаки, может объяснить производительность птиц, а более значительные искажения, использованные в исследовании с воронами, сделали нарушителя легче обнаружимым без применения более глубоких математических правил".

В настоящее время ученые спорят, понимают ли вороны математику или просто обладают невероятно острым зрением. Однако в реальной жизни эти навыки помогают им узнавать лица людей и ориентироваться в сложном городском трафике.

Суперсила рептилий

Ранее УНИАН писал о ящерице, обладающей уникальным защитным механизмом – она может выстреливать кровью из глаз в хищников.

Этот процесс, известный как глазная аутогеморрагия, позволяет направлять струю крови на расстояние до метра, точно в сторону угрозы. Механизм особенно эффективен против хищников семейства псовых, которые реагируют на вкус крови и часто отступают.

Вас также могут заинтересовать новости: