Испания учится сбивать современные дроны с помощью старых зенитных пушек

Зенитные установки 35/90 GDF-007 способны поражать цели на расстоянии до 4 км.

Испанская армия тестирует способы борьбы с дронами. Как пишет издание Infodefensa, группа зенитной артиллерии 30-го смешанного артиллерийского полка провела учения по стрельбе из зенитных установок по беспилотникам.

Портал Defence Express пишет, что на учениях для противодействия дронам использовали "довольно почтенного возраста зенитные артиллерийские установки 35/90". В армии Испании таких установок около 90 единиц.

"Они были закуплены еще в 1970-х годах, однако в начале этого века были модернизированы до уровня GDF-007, получив, в частности, систему управления огнем. В целом система получила название Skydor", – сообщило издание.

Напоминается, что в прошлом году компании Sapa и Navantia получили задание провести капитальный ремонт этих зениток. Ремонтировались, в том числе, стволы и другие компоненты. Планируется также обновить систему управления огнем. После модернизации зенитки будут находиться на вооружении до 2030 года.

Аналитики отметили, что эта зенитная установка имеет максимальную эффективную дальность стрельбы в 4000 м и скорострельность в 550 выстрелов в минуту для каждой пушки.

"На сегодняшний день зенитные артиллерийские системы остаются одним из вариантов противодействия дальнобойным ударным дронам. И в дополнение к испанским учениям можно, например, упомянуть, что во Франции хотели создать 50 "шахедобий" на базе зенитки 70-х годов, которые должны получить до конца мая этого года", – отметило издание.

Журналисты подчеркнули, что Испания закупает различные системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Среди них – совместная разработка компаний Indra и EM&E Group – Aracne.

Напомним, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что зенитные системы Skynex их производства подтвердили способность сбивать российские дроны и крылатые ракеты в Украине.

Они имеют эффективную дальность стрельбы около 4000 м. Силы обороны Украины в настоящее время располагают двумя системами ПВО Skynex, а до конца 2025 года должны поступить еще две.

А во Франции провели испытания, в ходе которых фрегат противовоздушной обороны перехватил ракету класса "воздух-воздух" MICA-EM с помощью зенитной ракеты Aster 30. Это попадание находится на пределе возможностей этой ракеты, если не превосходит их.

Вас также могут заинтересовать новости: