Новая неделя в Украине начнется с дождей

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой, но мокрой погоды. Сегодня, 6 апреля, дожди начнутся на западе старны и в течение дня продвинутся в сторону центральной части. Только на востоке и юго-востоке сохранится сухая погода. Столбики термометров при этом в большинстве областей покажут +15°...+18°, а местами на юге, востоке и в центре разогреет до +19°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +17°, дождь.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +14°, дождь.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
  • В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
  • В Тернополе 6 апреля ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +17°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
  • В Виннице сегодня будет +3°...+17°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Житомире в понедельник ночью +3°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+16°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Черкассах сегодня ночью +3°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+19°, дождь.
  • В Одессе 6 апреля - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +18°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +17°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +3°, днем +19°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.
  • В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.

6 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

6 апреля - святого Евфимия. По приметам, если деревья уже начали расцветать, то лето придет рано.

Вас также могут заинтересовать новости: