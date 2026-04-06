Новая неделя в Украине начнется с дождей

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой, но мокрой погоды. Сегодня, 6 апреля, дожди начнутся на западе старны и в течение дня продвинутся в сторону центральной части. Только на востоке и юго-востоке сохранится сухая погода. Столбики термометров при этом в большинстве областей покажут +15°...+18°, а местами на юге, востоке и в центре разогреет до +19°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +17°, дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +14°, дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
- В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
- В Тернополе 6 апреля ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +17°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +3°...+17°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Житомире в понедельник ночью +3°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+16°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах сегодня ночью +3°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+19°, дождь.
- В Одессе 6 апреля - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +18°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +17°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.
- В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.
6 апреля - святого Евфимия. По приметам, если деревья уже начали расцветать, то лето придет рано.