Восстановление запасов американских ракет JASSM может занять годы, – СМИ

США израсходовали на бомбардировки Ирана значительный запас ракет, которые компания Lockheed Martin может производить в ограниченных объемах.

Сразу после начала миссии США в Иране в феврале перед армией США встала проблема пополнения запасов важных ракет JASSM, пишет Bloomberg.

Отмечается, что вместе с ракетами JASSM меньшей дальности в войне с Ираном США уже задействовали около двух третей всего своего арсенала этого типа вооружения.

"Проблема пополнения запасов ракет-перехватчиков и дальнобойного ударного вооружения возникла сразу после начала воздушной кампании США и Израиля 28 февраля. При нынешних темпах производства восстановление использованных запасов может длиться годами", – говорится в статье.

Видео дня

По словам одного из источников Bloomberg, только за первые четыре недели войны США израсходовали более 1 000 ракет JASSM-ER.

Производство ракет JASSM

С 2009 года США профинансировали закупку более 6 200 ракет семейства JASSM. В то же время производство базовой версии было прекращено примерно десять лет назад. Согласно планам компании Lockheed Martin, в 2026 году предусмотрено изготовление 396 ракет версии с увеличенной дальностью. При этом потенциально объемы производства могут быть увеличены до 860 единиц при условии полной переориентации производственных линий, которые также используются для выпуска противокорабельных ракет LRASM.

Характеристики JASSM-ER/JASSM

Как пишет "Милитарный", JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – это американская крылатая ракета класса "воздух–поверхность", разработанная Lockheed Martin для поражения важных целей с большого расстояния за пределами зоны действия противовоздушной обороны противника.

Она создана с применением технологий малозаметности, что затрудняет ее обнаружение радарами, и оснащена проникающей боевой частью весом 450 килограммов для уничтожения укрепленных объектов.

Базовая версия JASSM имеет дальность полета около 370 км и использует инерционную навигацию с коррекцией по GPS, а также инфракрасную головку самонаведения на конечной части траектории. Ракета способна автономно распознавать цель, что повышает точность поражения даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Модификация JASSM-ER (Extended Range) представляет собой глубоко модернизированную версию со значительно увеличенной дальностью – более 900 км.

Обе версии интегрированы на широкий спектр носителей, включая стратегические бомбардировщики B-1B, B-2 и B-52 и истребители F-15, F-16 и F-35.

Использование ракет JASSM в Иране

Напомним, что приказ об изъятии части ракет со складов в Тихоокеанском регионе был отдан в конце марта. Вооружение, хранящееся на других объектах, в частности на территории континентальных США, планируется передислоцировать на базы Центрального командования США или в Фэрфорд в Великобритании.

Отмечается, что после перемещений в распоряжении США для других регионов останется около 425 из 2 300 единиц ракет JASSM-ER.

