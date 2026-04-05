США потеряли ещё два самолёта и два вертолёта в Иране, – СМИ (видео)

На этот раз машины были уничтожены самими американцами, хотя иранская пропаганда и пытается создать впечатление, что это дело рук иранской армии.

Во время операции по спасению пилотов сбитого F-15 американские военные высадились в зоне поисковой операции и заняли круговую оборону. Однако, когда пришло время покинуть район операции, американцы не смогли снова поднять в небо военно-транспортные самолеты, на которых они прилетели. Об этом пишет The New York Times.

Как рассказал изданию неназванный топ-чиновник Пентагона, в миссии по спасению пилота были задействованы сотни спецназовцев и других военнослужащих, десятки военных самолетов, вертолетов, а также средства кибер-, космической и другой разведки.

В то время как авиация бомбила конвои иранцев, которые тоже пытались найти пилота, спецназовцы на двух военно-транспортных самолетах MC-130 приземлились в том районе и заняли круговую оборону. Когда пилота после 24 часов поисков наконец нашли, два транспортных самолета, которые должны были доставить коммандос и пилота в безопасное место, не смогли снова подняться в небо.

Тогда американское командование отправило три новых самолета, чтобы эвакуировать всех американских военнослужащих, а два поврежденных самолета, которые не смогли взлететь, взорвали, чтобы они не попали в руки Ирана.

Позже иранцы опубликовали видео уничтоженных американских самолетов.

OSINT-сообщество быстро проанализировало обнародованные кадры и выяснило, что опорной базой для поисково-спасательной операции стал старый сельскохозяйственный аэродром в провинции Исфахан, в центральном Иране. Собственно, именно наличие взлетно-посадочной полосы и дало возможность сажать там военно-транспортные самолеты.

На видео, кроме двух уничтоженных транспортников MC-130, осентеры также разглядели обломки двух мини-вертолетов MH-6 Little Bird, которые использовались во время поиска пилота на местности. Очевидно, они были доставлены в зону операции в кузове транспортников и не могли вернуться на базу своим ходом из-за отсутствия бронезащиты и высокого риска полета над вражеской территорией на большие расстояния.

Потеря F-15 и поиски пилотов

Как писал УНИАН, утром 3 апреля Иран сообщил о сбивании сверхсовременного истребителя F-35 над своей территорией. Однако быстро выяснилось, что на самом деле был сбит значительно более старый самолет – F-15. Американцы срочно начали поисково-спасательную операцию, чтобы спасти двух членов его экипажа.

Одного летчика нашли почти сразу, однако поиски второго затянулись. В конце концов его нашли, но за это время иранцы успели сбить еще один самолет, который смог дотянуться до Персидского залива и упал уже там. Пилот спасся.

