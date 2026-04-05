Лесные кроны 'светятся' электричеством: ученые подтвердили теорию столетней давности

До того как небо прорежет первая молния, лесные кроны уже ведут свою скрытую электрическую игру.

Что происходит в лесу до того, как молния забирает на себя все внимание? Новое исследование утверждает, что верхушки деревьев могут мерцать слабыми электрическими огнями, называемыми коронами, во время грозы.

Исследователи впервые зафиксировали эти слабые разряды в естественных условиях, доказав, что этот эффект реален и может быть гораздо более распространенным, чем ученые считали ранее, пишет Econews.

Вспышки были запечатлены во время штормов вдоль восточного побережья США летом 2024 года, но они были невидимы для человеческого глаза. Вместо этого команда использовала ультрафиолетовое оборудование, которое улавливает вид света, недоступный нашему зрению, чтобы обнаружить их на нескольких видах деревьев.

Это имеет значение, поскольку то же самое скрытое свечение может слегка обжигать листья, влиять на химический состав окружающего воздуха и раскрывать недостающее звено в том, как грозы взаимодействуют с лесами.

Что на самом деле представляют собой эти призрачные короны

Так что же такое корона? Это не удар молнии и не огонь. Это слабый электрический разряд, который образуется, когда шторм над головой создает сильное электрическое поле, и заряд скапливается в самых острых доступных точках, таких как кончики листьев высоко на дереве.

Ученые подозревали об этом почти столетие, а лабораторные эксперименты на протяжении последних нескольких десятилетий показывали, как это может происходить. В темных помещениях во время тестов эффект выглядит как слабое голубое мерцание. Связанное с этим более раннее исследование Пенсильванского университета также обнаружило, что короны на листьях могут создавать высокореактивные химические вещества во время штормов, что способно влиять на качество воздуха вокруг лесов.

Как команда поймала их в дикой природе

Чтобы зафиксировать этот эффект в реальных погодных условиях, ведущий автор Патрик Макфарланд из Пенсильванского университета и его коллеги превратили Toyota Sienna 2013 года выпуска в лабораторию для погони за штормами. Фургон был оснащен метеостанцией, детектором электрического поля, лазерным дальномером и установленным на крыше перископом, который направлял свет в ультрафиолетовую камеру. С практической точки зрения это дало команде возможность увидеть сигнал, который обычный дневной свет во время шторма обычно заглушает.

Во время одной грозы в Пембруке, штат Северная Каролина, команда направила камеру на ветви ликвидамбара и позже обнаружила 41 коронное событие за 90 минут. Некоторые свечения длились до трех секунд и часто казались перескакивающими с листа на лист, когда ветви шевелились на ветру. Подобное поведение проявилось на соседней ладанной сосне и еще в четырех штормах, отслеженных от Флориды до Пенсильвании.

Почему это может быть важно для лесов

Главный вывод заключается не только в том, что свечение существует. Дело в том, что оно может появляться на целых лесных пологах во время штормов, возможно, на десятках или даже сотнях листьев одновременно. Если бы люди могли видеть ультрафиолетовый эффект напрямую, многие верхушки деревьев могли бы выглядеть так, будто они покрыты крошечными искрами, проносящимися по лесу.

Одна корона, вероятно, сама по себе мало что делает. Но повторяющиеся штормы могут незаметно обжигать кончики листьев и изнашивать восковой внешний слой, который помогает листьям удерживать влагу и защищаться от радиации. Такой вид повреждения легко пропустить – это немного похоже на медленный износ крыши после сезона штормов, пока он не начнет накапливаться.

Исследователи заявили, что это следующий важный вопрос. Они хотят поработать с лесными экологами и ботаниками, чтобы выяснить, влияют ли эти скрытые разряды на здоровье деревьев, рост крон или даже на то, как эволюционировали леса в местах, где часто случаются грозы. Новое исследование подчеркнуло, что световое шоу реально, но биологическая цена всё еще выясняется. Основное исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

