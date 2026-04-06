Чувство вины и проблемы с интеграцией: психолог рассказала, на что жалуются беженцы

Психолог Анастасия Арефева рассказала, что украинцев в Бельгии беспокоят разные проблемы в зависимости от возраста.

Люди уже перестали обращаться с травмой войны, опытом пребывания на оккупированных территориях и всем, что из этого вытекает, рассказала психолог Анастасия Арефева, которая работает в Бельгии с украинцами, в интервью Радио Свобода.

По словам психолога, в 2022 году люди думали, что они приехали переждать войну и что она скоро закончится. Однако через год они начали понимать, что нельзя ждать все время, нужно уже жить своей жизнью и как-то интегрироваться. Арефева отметила, что здесь и начались другие проблемы.

"Люди уже перестали приезжать с травмой войны, опытом пребывания на оккупированных территориях и всем, что из этого вытекает. Они начали спрашивать: "Как мне построить жизнь здесь, пока не закончится война?", – рассказала психолог.

По ее словам, проблема заключается еще и в том, что у украинцев нет никакой ясности относительно документов в будущем:

"Мы не знаем, каким будет разрешение на пребывание здесь, в Бельгии. Мы не знаем, на каких условиях можно будет возвращаться в Украину, будет ли безопасность, когда это произойдет. Как быстро нужно будет собраться и уехать?".

Она добавила, что все это делает неопределенность глобальной. Еще в 2023 году, по словам психолога, люди начали обращаться с вопросами изучения языка, интеграции.

Однако, как объясняет Арефева, когда человек сильно травмирован, он плохо запоминает и в целом плохо ориентируется во времени и пространстве, потому что все психическое пространство занято, и на то, чтобы понять травму, уходит очень много ресурсов.

Также психолог отметила, что у людей есть и чувство вины не перед страной, а перед родными или коллегами, которые остались в Украине.

"Иногда оно проявляется так: "Я не хочу чувствовать себя виноватым, я не виноват". Но, тем не менее, люди все равно чувствуют себя виноватыми", – рассказала психолог.

Арефева отметила, что люди также чувствуют, что их обвиняют за то, что они в безопасности.

"И это можно понять. В Украине бывают блэкауты. Есть морозы. Есть обстрелы. Это очень тяжелая ситуация. Нормально, что возникает злость к тем, кто этого не испытывает", – добавляет психолог.

В то же время она напоминает, что у людей, которые уехали из Украины, тоже есть проблемы.

"Они чувствуют, что не могут об этом говорить с людьми, которые остались. Потому что это разные типы проблем. Рассказывать о самореализации людям, которые боятся, что не проснутся на следующий день, – это действительно довольно странно. Но это не значит, что проблем самореализации и собственного смысла нет", – рассказала Арефева.

По словам психолога, в зависимости от возраста у людей разные проблемы.

"Молодые люди до 25 лет, как правило, становились родителями для своих родителей. То есть они знали английский как молодое поколение, очень быстро учили местные языки, а родителям это давалось гораздо тяжелее. И тогда они брали на себя ответственность за всю семью", – отметила психолог.

По ее словам, такая ситуация приводила к конфликтам в семье, ведь родители чувствуют, что теряют авторитет.

"Все это начинали делать дети, которым 18 лет, вместо родителей, которым 40–50. Это, конечно, вызывает чувство стыда", – рассказала Арефева.

По ее словам, детям нужно заниматься своей жизнью, у них куча дел: нужно поступать в университет, изучать язык, хочется социализироваться, проводить время с друзьями. Однако "нужно с мамой ехать к врачу, в мэрию, подписывать документы".

Также психолог отметила, что женщинам от 25 до 45 лет, у которых есть дети, тоже сложно. Она объяснила, что это из-за того, что им нужно много ресурсов вкладывать в то, чтобы воспитывать детей, понимать школьную систему: как устроены каникулы, обучение, как помочь ребенку в школе, как разобраться с конфликтами в классе, если ты не понимаешь язык.

"Для них интеграция – я имею в виду изучение языка, поиск работы – гораздо сложнее, потому что у них просто меньше ресурсов", – считает Арефева.

Еще она отнесла в отдельную категорию женщин примерно 35 лет, у которых нет детей.

"Перед ними встает вопрос: будут ли у меня дети? Им нужно выбирать. Или я сейчас бросаю все силы на то, чтобы выучить язык, интегрироваться, построить новую жизнь, но тогда, скорее всего, у меня не будет детей", – пояснила психолог.

По ее словам, такие женщины стоят перед выбором: возвращаться в Украину или искать мужа, чтобы создать семью.

Арефева рассказала, что у людей старше 45 лет возникают другие сложности в новой стране.

"Для них главный вопрос в том, что они уже достигли определенного успеха: у них, как правило, была профессия, которую уважали. Они привыкли к этой идентичности – и они ее полностью потеряли", – пояснила психолог.

Она пояснила, что такие люди чувствуют, что у них просто меньше времени, чем у молодых. Соответственно, они понимают, что им нужно очень сильно снижать свои ожидания. Арефева добавила, что эта потеря социального статуса приводит к депрессивным чувствам.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве внутренних дел Финляндии сообщили, что за все время войны в страну прибыло около 90 000 украинцев. Из них примерно 50 000 все еще находятся в Финляндии, тогда как остальные переехали в другие страны Евросоюза или вернулись в Украину. Финское издание Yle сообщило, что, по словам украинцев, решивших дать интервью, им трудно найти работу, также существует языковой и культурный барьер. Добавляется, что украинцы, решившие остаться в Европе, выбирают Эстонию, Испанию или другие страны. Как пишет Yle, уровень безработицы в Финляндии является самым высоким в Европе.

Также мы писали, что Евросоюз может после марта 2027 года продлить временную защиту украинцам, но с определенными изменениями. В частности, рассматривается вариант сужения группы лиц, которые будут подпадать под защиту в зависимости от их отношения к мобилизации, а также региона Украины, из которого они прибыли. В частности, ограничения касаются мужчин призывного возраста. В то же время, специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон рассказала, что мужчины имеют такие же права в рамках временной защиты, как и остальные украинцы. Поэтому оценку такому предложению должны дать юристы.

