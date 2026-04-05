Умные люди обычно испытывают одну специфическую эмоцию: ее трудно понять обычному человеку

Высокий уровень IQ принято считать билетом в успешную жизнь, однако для многих он становится источником глубокой психологической изоляции.

Интеллект в нашем обществе превозносится, и часто кажется, что жизнь была бы намного проще, будь мы хоть немного умнее. У высокого интеллекта много преимуществ, но есть и недостатки. Например, доктор философии, профессор Бобби Хоффман отметил, что людям с высоким IQ бывает трудно работать в традиционной бизнес-среде, а также они склонны предъявлять к себе невыполнимые стандарты, которых никогда не смогут достичь.

Оказывается, высокоинтеллектуальные люди также чувствуют довольно универсальную эмоцию совершенно иным образом, что затрудняет им борьбу с ней по сравнению с обычным человеком, пишет Your Tango. Высокоинтеллектуальные люди обычно испытывают интенсивный стыд, который делает их более одинокими.

Коуч по работе с нервной системой Дана Досуэлл затронула тему того, каково это – быть "высокоинтеллектуальным человеком, который также несет в себе много внутреннего хронического стыда". Когда люди чувствуют стыд, они склонны изолировать себя, из-за чего чувствуют себя еще более отрезанными от остального мира, что создает порочный круг.

Видео дня

"У вас может быть опыт одновременного ощущения своего превосходства и того, что вы умнее многих других людей, и в то же время чувства сильной отчужденности, будто с вами что-то изначально не так, из-за чего другие люди не хотят с вами общаться, и тогда вы чувствуете себя супер-одиноко", – разъяснила она.

Очевидно, высокоинтеллектуальные люди склонны чувствовать глубокое унижение. По словам психотерапевта Ими Ло, это просто сопутствующее явление. Такие люди учатся скрывать то, кем они являются на самом деле, потому что мир не знает, как создать для них пространство. В свою очередь, это приводит к синдрому самозванца и, как заявила Досуэлл, к одиночеству.

Как справиться со стыдом

Высокоинтеллектуальные люди могут преодолеть свой стыд, открыто говоря о нем. В другом видео Досуэлл объяснила, что "дешейминг" (избавление от стыда) – это "практика, которая активно направлена на растворение стыда в вашей нервной системе и связанных с ним психосоматических и физиологических воздействий путем содействия интуитивному соматическому освобождению от стыда".

"Картируя ваш явный и скрытый стыд, мы получаем своего рода карту состава стыда", – подчеркнула Дана. "Таким образом, мы выводим этот скрытый и невидимый стыд на поверхность и признаем, откуда берутся некоторые из этих внутренних убеждений".

Поиск поддержки и позитивный внутренний диалог – это пути к освобождению от стыда. Проработка стыда ведет нас к большему состраданию к себе и другим. "Избавляясь от стыда, мы позволяем подавленным частям самих себя существовать", – добавила она. "Когда мы это делаем, мы способны принимать больше правды о том, как мы себя чувствуем, что ощущает наше тело и кем мы являемся на самом деле как люди".

Природа стыда

Стыд – это глубоко сложная, но, в конечном счете, очень распространенная эмоция. Американская психологическая ассоциация определяет его как "крайне неприятную самосознательную эмоцию", которая "обычно характеризуется уходом от социального взаимодействия... что может оказать глубокое влияние на психологическую адаптацию и межличностные отношения".

Технически большинство людей на определенном уровне почувствуют стыд в какой-то момент. Но когнитивный нейробиолог доктор Кристиан Джарретт сообщил, что люди, страдающие истинной психопатией, могут чувствовать очень мало стыда или не чувствовать его вовсе.

Тем не менее, большинство из нас переживают стыд по-разному. Подобно тому, как некоторые люди сдерживают в себе больше гнева, чем другие, некоторые могут нести в себе и больше стыда. Это особенно актуально, когда кто-то имеет дело с психическим заболеванием, тесно связанным со стыдом, и это также верно для высокоинтеллектуальных людей.

Быть человеком – значит постоянно искать связи, даже когда мы говорим себе, что нам хорошо в одиночестве. Истина заключается в том, что мы все нуждаемся в других людях, даже если стыд твердит, что мы не достойны поддержки. Нам всем нужно дарить и получать любовь, чтобы жить полноценной, здоровой жизнью. Когда мы выходим за рамки удерживаемого нами стыда, мы принимаем то, что состоим из разных частей, и осознаем, что от этого не становимся менее цельными.

