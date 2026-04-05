Кто-то любит, а кто-то - убегает: как знаки Зодиака ведут себя в отношениях

Тельцы - надежны и преданны любимым людям, а Раки - ревнивы.

Недавно астрологи назвали самые сильные и влиятельные знаки Зодиака. Но некоторые из них верны в отношениях, а другие - больше ценят личное пространство и любят быть в одиночестве. Например, Рыбы часто делают комплименты, а Девы могут держать вторую половинку на расстоянии, пишет Glamour. Подробнее о каждом знаке читайте далее.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Представители этого знака независимы и импульсивны. Обычно они ищут приключений, однако остаются с партнером, который может выдержать их темп и наслаждаться жизнью вместе. Овны верны, но всегда хотят, чтобы в отношениях была спонтанность и свобода.

Телец

Тельцы обычно поддерживают долгосрочные отношения, но им нужно много времени, чтобы по-настоящему раскрыться. Для этого им сначала нужно почувствовать себя в безопасности со своей второй половинкой. Они чрезвычайно преданны и надежны, а еще делают все для улучшения отношений.

Близнецы

Открытые и общительные Близнецы могут бояться обязательств, потому что у них есть страх потерять свое пространство или застрять в слишком узких для них рамках. Они чувствуют себя хорошо, когда никто не пытается их контролировать.

Рак

Семья и родные являются приоритетом в жизни Раков. В отношениях представители этого знака готовы всегда поддержать и позаботиться. Иногда они могут ревновать, но эти эмоции также демонстрируют настоящую любовь.

Лев

Львы любят быть в отношениях. Для представителей этого знака важно внимание со стороны партнерши/партнера. Поэтому, как только они чувствуют, что это именно их вторая половинка, то полностью отдаются чувствам.

Дева

Девам трудно подпускать кого-то близко – связь требует времени и доверия. Однако в отношениях они преданны и заботливы. Их внимание к деталям создает гармонию и безопасность для любимого человека рядом.

Весы

Представители этого знака ориентированы на отношения. Они всегда стремятся к балансу и гармонии и не боятся обязательств. Весы – настоящие дипломаты в любви, которые найдут общий язык, несмотря на любые конфликтные моменты.

Скорпион

Скорпионам отношения дают эмоциональную безопасность. Если они влюбляются, то по уши. Благодаря своей страстной натуре представители этого знака живут каждым мгновением и всегда стремятся сделать отношения незабываемыми.

Стрелец

Стрельцы постоянно ищут новых впечатлений, поэтому могут быть непостоянными в отношениях. Они любят чувствовать свободу и не терпят ограничений. Иногда их откровенность может быть обидной для второй половинки.

Козерог

Верность Козерогов всегда впечатляет. Поэтому они сделают все возможное, чтобы их отношения были стабильными и длительными. Они привносят в любовь безопасность и надежность.

Водолей

Для Водолея независимость – это основная ценность. Поэтому они любят часто быть в одиночестве, погружаться в свой собственный мир, а в любви сдерживают свои чувства. Представители этого знака не любят романтику, однако всегда готовы поддержать и защитить вторую половинку.

Рыбы

Рыбы часто с головой погружаются в чувства. Однако благодаря эмпатии и чувствительности они способны сделать отношения волшебными и эмоционально насыщенными. Представители этого знака также обращают внимание на милые мелочи и любят говорить комплименты.

Вас также могут заинтересовать новости: