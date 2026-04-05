Речь идёт о нормах, которые в текущих условиях не применяются, поскольку военная служба в стране остаётся добровольной.

Информация о якобы введённом требовании получать разрешение на выезд из Германии для мужчин призывного возраста не соответствует действительности, сообщили в Минобороны страны. Речь идёт о нормах, которые в текущих условиях не применяются, поскольку военная служба в стране остаётся добровольной, пишет Der Spiegel.

Поводом для обсуждений стали публикации в СМИ, где утверждалось, что мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны согласовывать выезд за границу с военными структурами. Однако в оборонном ведомстве ФРГ подчеркнули, что такие ограничения не действуют.

"Поскольку военная служба согласно действующему законодательству основывается исключительно на добровольности, соответствующие разрешения должны предоставляться в принципе", – отметил представитель Минобороны Германии.

В Минобороны объяснили, что подобные правила могли бы иметь смысл лишь при наличии обязательной военной службы или мобилизационных мероприятий. Поскольку этого в Германии сегодня нет, говорить о каких-либо запретах или разрешениях на выезд нет необходимости.

Согласно формулировке закона, мужчины в возрасте 17 лет и старше обязаны заранее получить одобрение соответствующего центра карьеры Бундесвера (вооруженных сил Германии) на любые зарубежные командировки продолжительностью более трех месяцев". Согласно закону, это обязательство прекращается в возрасте 45 лет, отмечается в публикации

Ранее внимание к этой теме привлекли сообщения в медиа, которые интерпретировали отдельные нормы законодательства как фактическое ограничение свободы передвижения для мужчин призывного возраста. Однако официальные разъяснения Минобороны показали, что речь идёт о неверной трактовке.

На вопрос о том, как будут выявляться или наказываться нарушения этого правила, чиновник пояснил:

"Это правило действовало еще во времена холодной войны и не имело практического значения; в частности, оно не применяется на практике".

Таким образом, никаких дополнительных требований для выезда из Германии для мужчин указанной возрастной категории на данный момент не введено, а распространявшаяся информация оказалась недостоверной, резюмировали в публикации.

Ситуация с призывом в Германии

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии ужесточили правила воинского учета. Согласно информации, для выезда из страны все мужчины призывного должны получить разрешение Бундесвера. Распоряжение касается даже тех, кто намерен уехать на учебу или просто на отдых.

Недавно директор Института внутренней безопасности Эстонии заявил, что Германия может быть следующей целью для России, поскольку она более перспективна, чем страны Балтии.

