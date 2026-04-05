'Просто за голову руки хватаются': эксперт сравнил ПВО Украины и стран Персидского залива

С начала военной операции против Ирана США, страны Персидского залива и Израиль все вместе запустили запустили более 2000 ракет для систем ПВО Patriot. Между тем Украина справляется с большей плотностью вражеских средств, обладая силами на порядок меньшими. Об этом заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия-21" Павел Лакийчук в эфире "Украинского радио".

Эксперт подчеркнул, что Силы обороны Украины диверсифицируют свои действия. Он отметил, что украинские войска не будут сбивать "Шахеды", например, с "Бука", С-300 или Patriot.

Лакийчук заявил, что у Украины показатели сбиваемости вражеских целей остаются очень высокими. Он отметил, что для сравнения можно отслеживать то, что происходит в Персидском заливе.

"Там и по средствам поражения очень похоже, и по средствам противовоздушной обороны, которые задействуются, тоже похоже. И что мы видим? Процент (сбиваемости - УНИАН) ниже, причем примененное количество примерно одинаковое, чуть ниже. Но когда открываем уже страничку и смотрим, сколько средств поражения и каких средств поражения было использовано для того, чтобы тот же процент сбитых целей обеспечить, просто за голову руки хватаются", - сказал эксперт.

Лакийчук добавил, что за пять недель с начала войны против Ирана американские войска использовали около 550 ракет для Patriot с морских баз и боевых кораблей, а также почти 500 ракет - с береговых зенитно-ракетных комплексов на своих военных базах в Персидском заливе. По его словам, страны Персидского залива все вместе тоже запустили около 800 ракет для Patriot, а Израиль - чуть больше 400 ракет.

"Сложите это, и вы поймете, какова стоимость их противовоздушной обороны", - подчеркнул эксперт.

Лакийчук отметил, что Силы обороны Украины не будут использовать подобные системы для сбивания российских дронов. Он объяснил, что из-за дефицита снарядов Украина будет использовать эти комлексы ПВО только против вражеских ракет.

"Если Кувейт может позволить себе выпустить по одной вражеской баллистической ракете 8 противоракет, у нас – другая ситуация. Поэтому мы сосредотачиваемся, в частности, на беспилотниках, а здесь и о конкуренции, и о возможностях наших беспилотников, и о направлениях, по которым мы можем их характеризовать", - сказал эксперт.

Страны Персидского Залива почти исчерпали запасы Patriot

Ранее в Bloomberg писали, что страны Персидского залива за время войны США и Израиля против Ирана израсходовали большую часть своих ракет для систем ПВО Patriot. Речь идет как минимум о 2400 ракетах типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились на вооружении до начала боевых действий.

На фоне истощения запасов дорогостоящих перехватчиков страны Персидского залива начали активнее использовать альтернативные решения. В частности, речь идет о применении более дешевых боеприпасов типа JDAM.

