Пекин скрывает правду о H-20: почему китайский 'убийца авианосцев' до сих пор не поднялся в воздух

Эксперты обнаружили критические уязвимости, которые пытаются засекретить.

Китайский стратегический стелс-бомбардировщик Xi'an H-20, который должен был стать ответом американскому B-21, столкнулся с серьезными трудностями. Об этом сообщает 19FortyFive со ссылкой на военных экспертов и данные разведки США.

Как отмечается, несмотря на громкие обещания Пекина, программа фактически "замолчала" после 2024 года. Тогда заместитель командующего ВВС НВАК Ван Вэй уверял: "он почти здесь, просто подождите". Однако с тех пор никаких официальных обновлений не появлялось, что вызывает вопросы относительно реального состояния производственного планирования.

По мнению аналитиков, Китай мог столкнуться с технологическими "тупиками". Одной из ключевых проблем является отсутствие опыта в создании самолетов типа "летающее крыло". Ранее КНР полагалась на российские технологии стелс-покрытий, но российский аналог ПАК-ДА так и не вышел за пределы концепта, поэтому Пекину не у кого заимствовать опыт.

Видео дня

Еще одним критическим моментом, по имеющимся данным, являются двигатели. Турбовентиляторные агрегаты КНР работают значительно "горячее", чем западные аналоги. Это делает самолет легкой мишенью для инфракрасных датчиков, что нивелирует все преимущества технологии стелс.

Во время предыдущих публичных выступлений генерал Ван Вэй избегал сравнений с техникой США. По словам заместителя командующего, оценка H-20 – это не вопрос сравнения, а "H-20 предназначен для защиты интересов безопасности КНР и будет соответствовать этому требованию".

Американские эксперты предполагают, что самолет не поднимется в небо до 2030-х годов. Как говорится в публикации, это позволит США опередить Китай, ведь к тому времени ВВС Штатов уже будут иметь значительное количество новейших B-21 Raider.

Ранее УНИАН писал, что иранские ПВО сбили китайский ударный беспилотник Wing Loong II возле города Шираз, публично обнародовав видео и фото обломков. Дрон, который является китайским аналогом MQ‑9 Reaper, находился глубоко над территорией Ирана, что свидетельствует об активных операциях внутри страны.

Использование именно этой модели может указывать на участие в конфликте нового участника, поскольку у США и Израиля нет таких беспилотников. Эксперты предполагают, что дрон мог осуществлять разведку или целеуказание для ударов по стратегическим объектам.

