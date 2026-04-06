Часть временно оккупированного Донбасса осталась без света, – СМИ

В воскресенье, 5 апреля, в некоторых регионах временно оккупированного Донбасса произошел масштабный сбой электроснабжения. В частности, свет пропал в Донецке, Мариуполе, Макеевке и других городах, сообщает Telegram-канал УНИАН .

По данным местных пабликов, была атакована Старобешевская ТЭС. Известно, что тепловая электростанция расположена вблизи поселков Старобешево и Новый Свет.

Жителей также предупредили, что из-за нестабильного электроснабжения возможны временные перебои в работе мобильной связи и интернета.

Сообщается, что без электроэнергии остались жители Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и прилегающих населенных пунктов. В некоторых районах электроэнергия появляется на короткое время, после чего снова исчезает. Также фиксируются проблемы с водоснабжением.

Оккупационная администрация подтвердила, что фиксируются перебои с электроснабжением, и добавила, что свет постепенно в некоторых районах восстанавливают, но все равно значительная часть территорий остается без света.

"По поступившей информации, из-за перебоев с электроснабжением Донецк остается частично обесточенным. В связи с нестабильным электроснабжением возможны кратковременные перебои в работе мобильной связи и Интернета", – написал мэр оккупационных властей Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее УНИАН сообщал, что первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Россия во время отопительного сезона 2025-2026 повредила более 9 ГВт генерирующих мощностей теплоэлектростанций (ТЭС), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и гидроэлектростанций (ГЭС). При этом Шмыгаль сообщил, что украинским энергетикам удалось восстановить более 4 ГВт мощности. По словам министра энергетики, в Украине продолжают развивать распределенную генерацию. В частности, общий прирост установленной мощности за 2025 год составил 642,77 МВт.

Также мы писали, что Сербия, которая считается одним из политических союзников России в Европе, пообещала помочь с восстановлением украинской энергетики после российских ударов. Общая сумма помощи, которую предоставляет Сербия, составляет 2 миллиона евро. В пресс-релизе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в рамках которой будет предоставлено помощь, указывается, что деньги направят на закупку и поставку высоковольтных трансформаторов, которые критически необходимы для восстановления пропускной способности электросети и обеспечения миллионов украинцев электроэнергией. Посол Сербии в Украине Андон Сапунджи отметил, что его страна "солидарна с народом Украины, который сталкивается с беспрецедентными вызовами своей энергетической безопасности".

