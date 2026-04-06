Что люди видят в последние минуты своей жизни: рассказали доулы, работающие с умирающими

Есть вещи, которые могут успокоить и сделать уход из жизни более комфортным.

Идея доул, которые поддерживают людей в процессе умирания, пока не очень распространена, но такие люди уже начали появляться. Обычно это спокойный, сочувствующий человек, который может быть рядом с людьми в самый тяжелый момент, оказывая эмоциональную поддержку им и их близким, рассказало издание The Washington Post.

Доулы – это не медицинские работники, и обычно они не имеют специализированной подготовки. Но нанять их уже можно в отдельных хосписах, в частности, в США.

Учитывая тесную работу с умирающими, такие доулы имеют уникальный взгляд на смерть, и они поделились с журналистами своими знаниями о конце жизни.

Что успокаивает людей в последние минуты

Доулы подчеркивают, что хотя думать о смерти и говорить о ней может быть неудобно, она является повседневным, общим человеческим опытом, к которому тело обычно готово. "Так же, как тело знает, как родиться, оно знает, как умереть", – сказала Дайан Баттон, доула из Северной Калифорнии, автор книги "Что важнее всего: уроки жизни, которым нас учат умирающие" и преподавательница в Университете Вермонта.

Для людей с терминальными диагнозами переход может даже казаться крайне необходимым отдыхом. "Многие люди в конце концов успокаиваются, потому что они жили в больных телах", – говорит она.

Также может успокоить приоритетность важных разговоров. Ведь часто не дают покоя незавершенность разговоров, отсутствие извинений перед другом, обиды на родственников. По словам Баттон, большинство людей не переживают из-за отпусков, которые они не взяли, или денег, которые они не заработали. Но многие выражают сожаление по поводу вещей, которые они не сказали.

Люди с неизлечимыми заболеваниями, находящиеся на хосписной помощи, могут спланировать свои последние дни в больнице. Можно включить любимую музыку или наполнить комнату вещами и людьми, которых вы любите (иногда туда пускают даже домашних животных). Это может успокоить как умирающего человека, так и его близких.

Часть работы доулы заключается в том, чтобы помочь убедиться, что умирающий человек имеет достаточно обезболивающих препаратов и не испытывает боли в течение этого времени. Лекарства также могут создать более спокойный опыт для умирающих и их семей, могут помочь умирающему человеку расслабиться и почувствовать себя комфортно во время процесса.

Что видят люди перед концом жизни

Несколько доул рассказывали, что иногда люди сообщали, что видят своих умерших близких. Это происходило за несколько дней до завершения их жизни. Баттон вспоминала, как видела, как клиенты обращались к кому-то, кто умер десятилетие назад, или выкрикивали имя умершего родственника.

Некоторые люди считают это галлюцинациями, сказала Эрика Рид Гердес, основательница Waxwing Journeys в Чикаго. В то время как другие считают, что когда-то утраченные близкие навещают умирающего человека, чтобы приветствовать его в потустороннем мире. Если это происходит, когда вы рядом с умирающим близким человеком, сказала Рид Гердес, относитесь к этому с радостью, независимо от того, к какому лагерю вы принадлежите. "Слушайте, как они об этом говорят, потому что для них это реальность. Это способ почтить их опыт и проявить уважение во время процесса умирания", – сказала она.

Размышления о смерти при жизни могут сделать ее менее страшной

Многие культуры рассматривают смерть как положительный опыт или переход, а не как нечто, чего следует бояться. Хотя о собственном конце жизни трудно думать и говорить, доулы, специализирующиеся на смерти, поощряют делать и то, и другое. Один из лучших способов пережить мирную смерть – и полноценную жизнь – это регулярно размышлять о собственной смертности.

Баттон сказала, что у большинства людей одинаковые переживания: хорошо ли я любил? Изменил ли я что-то к лучшему? Имела ли моя жизнь значение? Она призывает людей представить себя в конце своей жизни и представить, о чем они будут думать, "чтобы они могли понять, что будет для них важным в тот момент".

Как поддержать тяжелобольного человека – больше советов

Напомним, что хосписную помощь назначают людям с неизлечимыми заболеваниями, которым остается жить не более шести месяцев. Такая помощь обеспечивает комплексный уход за пациентом и его семьей. Медсестра, работающая в хосписе, советует слушать таких людей, делиться с ними счастливыми воспоминаниями и спрашивать, о чем они хотят поговорить. Кроме того, в такие моменты стоит быть рядом.

