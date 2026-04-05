Довольно интересный ответ на удары РФ: эксперт оценил эффективность частных групп ПВО

Появление частных групп противовоздушной обороны в Украине - это довольно интересный и асимметричный ответ на те удары, которые на сегодняшний день наносятся со стороны России. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев24".

"Также это возможность для бизнеса фактически присоединиться к защите воздушного пространства страны, в том числе, защищая собственные производственные и инфраструктурные объекты", - отметил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день сложно сказать, насколько это действительно эффективная система и сколько таких комплексов существует, ведь эта информация не является публичной.

"Если говорить о таких частных системах ПВО, то в целом речь может идти об использовании как неинвазивных средств, например, это использование систем радиоэлектронной борьбы, то есть определенных пассивных средств. Или же, например, использование технологий беспилотников-перехватчиков и т. п., но, конечно, при строгой координации с Силами безопасности и обороны Украины для того, чтобы это не представляло угрозу для других экипажей, которые обнаруживают и поражают вражеские цели", - объяснил Долинце.

Он добавил, что бизнес может достаточно быстро и гибко создавать такие инструменты. Кроме того, с 2022 года часть тех же операторов могла уже вернуться с фронта, кто-то по состоянию здоровья, кто-то еще по каким-то причинам.

"И, в принципе, это люди с таким опытом, которые могли как самостоятельно присоединяться к работе таких подразделений, так и обучать непосредственно самих сотрудников, привлеченных к работе в таких группах, ведь в случае нештатной или аварийной ситуации в подразделении те же спасательные или экстренные бригады самой компании фактически вынуждены устранять последствия такой атаки. То есть до момента наступления такого события они могли бы присоединяться к отражению атаки для того, чтобы минимизировать или устранить риски соответствующих последствий", - подчеркнул эксперт.

Украинская ПВО - последние новости

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что "частные ПВО" уже сбивают российские дроны. Речь идет о запущенном правительством экспериментальном проекте по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны.

"Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. По состоянию на сегодня (30 марта - УНИАН) уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala", - заверил Федоров.

Также сообщалось, что Великобритания срочно выделяет дополнительные 100 млн фунтов на укрепление ПВО Украины. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что пока российский диктатор Владимир Путин продолжает осуществлять ужасные атаки по всей Украине, поддержка Великобритании не ослабнет.

"Этот критически важный пакет помощи для противовоздушной обороны поможет достичь именно этого, защитив миллионы людей в Украине от варварских ударов России по городам и домам, в то время как их вооруженные силы мужественно защищают свою страну и наши ценности на передовой", - отметил политик.

