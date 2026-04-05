У людей, которые пускают животных в постель, есть одна общая черта

Учёные объяснили, что на самом деле стоит за привычкой делить постель с питомцем.

Владельцы домашних животных, которые позволяют своим питомцам спать в постели, вовсе не являются "эмоционально ограниченными" или одинокими. Об этом пишет Silicon Canals, ссылаясь на результаты профильных психологических исследований.

Долгое время существовал стереотип, что совместный сон с животными – это признак неспособности наладить человеческие отношения. Однако исследование доктора Стэнли Корена о связях между человеком и животным свидетельствует об обратном. По его мнению, люди, которые спят со своими питомцами, часто имеют безопасные стили привязанности и здоровые социальные связи.

Почему человеческое общение стало изнурительным

По имеющимся данным, современные отношения между людьми все больше напоминают "выступления". Социальный психолог доктор Шерри Теркл зафиксировала , что мы постоянно пытаемся соответствовать чьим-то ожиданиям, что приводит к истощению.

Видео дня

"С моей собакой я могу просто существовать", – цитирует автор одну из участниц опроса.

Как отмечается в статье, животным безразлично, как вы выглядите или насколько успешны, что дает нервной системе необходимый отдых. Кроме того, исследования Пенсильванского университета показали, что из-за социальных сетей люди страдают от "перегрузки связей", которая успешно компенсируется присутствием животных.

Окситоцин вместо кортизола

Ученые подтверждают, что контакт с животным оказывает прямое физическое влияние на здоровье.

Исследования Института исследований связей человека и животных показывают, что такая близость снижает уровень кортизола (гормона стресса) и увеличивает выработку окситоцина.

А ученые Вашингтонского государственного университета обнаружили, что всего 10 минут поглаживания животного значительно снижают стресс, особенно у тревожных людей.

Сон с животным может быть более качественным

Исследование доктора Сандры Баркер в Университете Вирджинии Содружества доказывает: присутствие четвероногого в постели может улучшить качество сна. Чувство безопасности и тепла от надежного спутника является эволюционной потребностью человека.

Доктор Алан Бек из Центра связи между человеком и животным подытоживает: питомцы удовлетворяют базовую потребность в прикосновениях без "сложных переговоров", которые сопровождают человеческие взаимоотношения. Это делает такие отношения не "практикой", а настоящей и питательной связью.

Домашние питомцы

