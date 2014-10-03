Правозащитница: в России много людей не верят, что на Донбассе идет настоящая война

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявила российская правозащитница, основатель Facebook-группы «Груз 200 из Украины в Россию» Елена Васильева.

“Украина мягко подает информацию о событиях на Донбассе, делает неправильный акцент. Чтобы разбудить гламурную Европу и весь мир, необходимо доказывать, показывать, что на самом деле здесь происходит. Следует показывать фото неопознанных погибших, фрагментов останков погибших. Только шок может разбудить мир”, - отметила правозащитница.

По словам Васильевой, она посетила днепропетровские морги, где сейчас находятся тела 400 погибших на Донбассе и останки свыше 100 неидентифицированных людей.

“Среди них могут быть и российские военнослужащие”, - заявила она.

Читайте такжеВ Запорожской области похоронили 56 неопознанных бойцов АТО (фото)Правозащитница сообщила, что проводила видеосъемку в моргах, а также в днепропетровской больнице имени Мечникова, где брала показания украинских военных о месте и обстоятельстве их ранений.

Васильева сказала, что намерена поехать в зону АТО для сбора видеоматериалов. По ее словам, все видеоматериалы будут выложены на странице “Груз 200 из Украины в Россию".

“В России много людей, которые не верят, что на Донбассе идет настоящая война”, - подчеркнула правозащитница.

Читайте такжеВ Костроме нашли свежие могилы российских десантниковВ то же время, по ее словам, около 6,5 тысяч семей в России ищут своих сыновей военнослужащих.

Российская правозащитница заявила, что приехала в Украину с миссией мира. Васильева убеждена, что остановить сумасбродную политику Путина должна народная дипломатия.

“Наша задача пробудить российских матерей, побудить их обратиться к власти в любой форме и остановить эту войну”, - отметила Васильева.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября российская правозащитница, основатель Facebook-группы «Груз 200 из Украины в Россию» Елена Васильева сообщила, что в Украине за период вооруженного противостояния погибли и пропали без вести 4 тыс. российских военных и наемников, однако эти данные скрывают. Москва отрицает, что ее регулярные войска присутствуют на Донбассе, говорит, что там есть только российские добровольцы.