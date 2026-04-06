В Одессе дрон попал в многоэтажку: есть погибшие и раненые, среди них дети (фото, видео)

Россия ночью атаковала Украину беспилотниками, в Одессе дрон попал в многоэтажку, в Черниговской области сотни тысяч людей остались без света после удара по энергообъектам.

Обновлено в 7:35. В ГСЧС показали фото последствий удара по многоэтажному дому в Одессе.

"По предварительной информации, погибли 3 человека, среди которых ребенок. Пострадали 10 человек, среди них ребенок. Пожарные спасли 4 человека, из них 1 ребенок", – говорится в сообщении.

Также спасатели отмечают, что под завалами еще могут находиться люди.

Обновлено 7.10. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной атаки погибли три человека, среди них – ребенок.

"Также 10 человек пострадали. Два человека в тяжелом состоянии госпитализированы: один пациент находится в нейрохирургии, другой – в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Восемь – в состоянии средней тяжести. Среди них – 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – добавил Лысак.

Кроме того, в Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Сейчас коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит соответствующие консультации для жителей.

В Киевском районе продолжается ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Пострадал один многоэтажный дом, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

"Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди. На месте продолжается спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы", – сообщил он.

Также в этом же районе зафиксировано несколько частных домов, известно о 5 пострадавших, их доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, в Черниговской области в результате попадания в энергообъекты без света остались сотни тысяч людей.

По сообщению "Черниговоблэнерго", поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе. Без электричества остались более 10 тысяч абонентов.

Также поврежден важный энергообъект в Нежинском районе, в результате чего обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилукском районах.

Атаки РФ по Украине

Как писал УНИАН, российская армия ежедневно атакует с воздуха Одесскую область. В частности, ночью 5 апреля враг нанес удар с помощью дронов по Одессе. В результате вражеской атаки на город произошли значительные разрушения – в Хаджибейском районе загорелись автомобили, повреждены дома. Пострадали трое местных жителей.

23 марта россияне нанесли массированный удар по Одессе. Тогда погибли два человека, было много раненых. В городе фиксировались значительные разрушения жилого сектора, повреждены учебные заведения и роддом.

