'Такого никогда не было': Тимочко объяснил, что сейчас происходит в войне против России

Попытка масштабного весенне-летнего наступления российских оккупантов окончательно зашла в тупик.

Россия старается максимально дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на "когнитивное восприятие войны", из-за чего и растет количество провокаций внутри нашей страны, заявил военный обозреватель Иван Тимочко.

Однако на своей территории оккупанты сейчас теряют инициативу, добавил он. "В России есть огромное количество военкоров, которые уже смирились с тем, что российское наступление будет провалено. Такого не было никогда. А сейчас в российских пабликах сплошное нытье и предательство", – подчеркнул эксперт в эфире "24 канала".

Что сейчас происходит

Тимочко отметил, что у оккупантов захлебнулась попытка начать весенне-летнее наступление. Поэтому они перегруппировываются и пытаются поддерживать интенсивность своих ударов и наступательных попыток. Но в это же время в прифронтовых областях РФ сейчас все чаще звучат сигналы воздушной тревоги. И именно это влияет на настроения внутри России.

"Российские власти лихорадочно ищут выход из ситуации, пытаются изменить доктрину войны в свою пользу", - подчеркнул Тимочко и добавил, что стратегически Россия войну проиграла. И главный вопрос сейчас - насколько долго Кремль может сохранять присутствие оккупационных войск в Украине, чтобы держать другие страны в страхе.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ заявляет о полном захвате Луганской области, но реальная картина выглядит иначе. По данным Института по изучению войны (ISW), в первые три месяца 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине замедлились до примерно пяти километров в день.

Кроме того, мы также рассказывали, что на войне ликвидировали экс-чиновника СБУ, перешедшего на сторону России. Перед смертью Ляпкин служил в российском добровольческом отряде "Барс-33".

