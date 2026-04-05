Украина имеет опыт противоминной борьбы и противодействия морским дронам.

Дискуссии о том, попытаются ли США освободить заблокированный Ираном Ормузский пролив военным путем, продолжаются. Как рассказал в эфире Украинского радио капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины (2004-2020 годы) Андрей Рыженко, нужен комбинированный подход.

Хотя исключительно военным путем решить конфликтную ситуацию в отношении Ормузского пролива будет сложно, он считает военную составляющую важной. И Украине есть что предложить союзникам в этом плане, учитывая опыт обеспечения работы зернового коридора в районе Одессы.

"Есть определенный опыт, как осуществлять перехват средств воздушного нападения, дронов, которые движутся над морем. Есть некоторые наработки в плане противоминной борьбы. Есть наработки, как противодействовать морским дронам", – сказал он.

Также он прокомментировал продолжающиеся попытки разблокировать проход кораблей через Ормузский пролив. Отметил, что все больше задействуются дипломатическая составляющая, информационные операции и экономическое давление.

"Операция в Иране первые несколько дней была довольно успешной. Ставка была на то, чтобы мгновенно массированным ударом уничтожить систему управления, наиболее боеспособное военное подразделение. Но Иран использовал экономический фактор блокады пролива", – сказал Рыженко, отметив, что для блокирования пролива не нужно очень много больших кораблей.

Для этого, по его словам, нужны морские мины. В том числе могут использоваться не современные мины, а "даже исторические, которые концептуально уже достигают своего столетнего возраста". Также нужны ракеты небольшого радиуса действия, так как ширина пролива не превышает 100 км. И нужны достаточно легкие для строительства катера-камикадзе, дроны-камикадзе.

"Всего этого у Ирана вполне достаточно. Они спрятали все эти средства поражения. Их не нужно много, просто там интенсивность судоходства очень велика – сотни танкеров в сутки. Достаточно, чтобы один-два танкера были выведены из строя и получили какие-то повреждения из-за преднамеренных ударов. Тогда больше никто не пойдет. Массовых потерь танкеров не было, были единичные удары, которые даже не привели к уничтожению танкеров, но они получили повреждения, были ранены члены экипажа", – рассказал он.

Планируется ли участие Украины в разблокировании Ормузского пролива?

Напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, на данный момент партнеры не обращались к Украине с подобной просьбой.

В то же время Украина действительно устранила угрозу блокирования зернового коридора в Черном море, несмотря на использованные Россией значительные средства, включая ракеты, вертолеты и истребители.

Тем временем президент США Дональд Трамп опубликовал гневный пост о блокировании пролива, пригрозив Ирану разрушением мостов и критической инфраструктуры, в том числе электростанций.

