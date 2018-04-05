"Упаси боже": Вакарчук объяснил, почему попал в рейтинг кандидатов на пост президента

Певец и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед студентами Киево-Могилянской Академии.

Святослав Вакарчук выступил с открытой лекцией в Киево-Могилянской Академии. Во время беседы со студентами и журналистами знаменитый украинский певец и музыкант в очередной раз опроверг слухи о том, что имеет политические амбиции.

По словам Вакарчука, его присутствие в президентских рейтингах – это вина политиков и политтехнологов, которые почему-то решили его туда включить, пишет Styler.

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"С вопросом, откуда так взялось, что Вакарчук есть в рейтингах, обратитесь к нашим политикам. Это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтингах. Это они за 26 лет привели к тому, что люди им не верят, и начинают смотреть на других людей", - сказал Вакарчук. Музыкант признался: он очень гордится тем, что прожил свои сорок два года так, что его могут даже потенциально включить в президентские рейтинги.

"Я жил свою жизнь достойно и честно. Я честно зарабатывал деньги. Я никогда не стремился к власти. Вы знаете, что у меня был год, когда я был депутатом Верховной Рады. Я был первым человеком в истории украинской власти, который добровольно от нее отказался. Власть меня не интересует! Но спросите политиков, почему мы вынуждены говорить сегодня о таких людях, как я, не как о музыкантах на сцене, не как о людях, которые занимаются творчеством. Почему о таких людях говорят, как о тех, которые должны идти и исправлять те ошибки политиков, которые они наделали за эти 26 лет!" - сказал он.

По словам музыканта, он очень рад не быть политиком: "Я очень рад, что меня сегодня нельзя назвать политиком. Я счастлив, потому что я не такой, как все они! Упаси боже мне быть похожим на них! Упаси боже кому-то из нормальных людей проживать такие жизни, как живут они, какими методами они действуют".

Он напомнил, что политических амбиций не имеет. "Дело точно не в моих властных амбициях. Их нет и не существует. И не я себя включал в эти рейтинги. Ни с одним политтехнологом, журналистом, олигархом, бизнесменом, мы не обсуждали даже гипотетически таких вещей. Но когда-то давно, до Майдана, я себе сказал, а Майдан это подтвердил: я никогда не буду стоять в стороне от тех вещей, которые происходят в государстве. Наиболее эффективными способами, которыми могу менять свою страну, я буду это делать. И никто меня в этом не остановит", - подытожил Вакарчук.