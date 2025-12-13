С 11 декабря на территории нашей страны зафиксировано уже три землетрясения: в Тернопольской и Черновицкой областях, а также у побережья Крыма.

В Украине произошло еще два землетрясения. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Так, вечером 12 декабря, подземные толчки зафиксировали в 12 км от побережья Крыма в Черном море. Его магнитуда была 4,4. Эксперты говорят, что это землетрясение относится к ощутимым.

Также сегодня ночью в 3:40 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Его магнитуда составила 2,5 (по шкале Рихтера), а эпицентр находился на глубине 3 км.

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - говорят специалисты.

Напомним, вечером 11 декабря в Украине также произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Тернопольской области. Таким образом за последние три дня в Украине произошло три землетрясения.

Ракетные удары РФ по украинским городам создают серьезные техногенные риски. Об этом ранее сообщил ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Дмитрий Гринь.

По его словам, война существенно ухудшила состояние зданий. В районах прямых попаданий многие сооружения подверглись критическим перегрузкам, что снизило их сейсмостойкость. Особое беспокойство вызывает вопрос, смогут ли такие дома выдержать даже слабое землетрясение в 3-4 балла.

Относительно подрыва Каховской ГЭС, эксперт отмечает: пока он не повлиял на сейсмическую ситуацию, однако отложенные последствия могут проявиться со временем - через годы, по мере перераспределения массы почв, подобно процессам после таяния ледников.

