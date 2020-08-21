Синоптики предупредили о грозах в Украине
Объявлен I уровень опасности, "желтый".
В пятницу, 21 августа, во многих регионах Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются грозы.
Также отмечается, что из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, "желтый".
Непогода в Украине
- Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
- В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
- Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенске, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.
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