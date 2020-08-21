Синоптики предупредили о грозах в Украине

10:11, 21 августа 2020
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Объявлен I уровень опасности, "желтый".

Синоптики предупредили о грозах в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозах в Украине / фото УНИАН

В пятницу, 21 августа, во многих регионах Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются грозы.

Также отмечается, что из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, "желтый".

Непогода в Украине

  • Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
  • В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
  • Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенске, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #непогода в Украине
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