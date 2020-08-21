Объявлен I уровень опасности, "желтый".

Синоптики предупредили о грозах в Украине / фото УНИАН

В пятницу, 21 августа, во многих регионах Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются грозы.

Также отмечается, что из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, "желтый".

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