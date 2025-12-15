Укргидрометцентр прогнозирует густой туман.

В Украине на 16 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за густого тумана. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ближайшей ночью и завтра утром в восточных, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается туман. Видимость упадет до 200-500 метров.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 16 декабря - прогноз на завтра

16 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью на Левобережье пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Днем в Украине уже ожидается погода без осадков.

Ночью и утром в восточных, большинстве центральных, Запорожской областях, местами и в северной части туман.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем термометры покажут +1°...+6°. На Закарпатье, Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +9°. В восточных областях ночью -1°...-6°, а днем от 2° мороза до 3° тепла.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями. Без осадков, только по области ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем +1°...+6°. В Киеве ближайшей ночью около 0°, а завтра днем +3°...+5°.

