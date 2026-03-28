В Одессе объявлен І уровень опасности: что будет с погодой (график)

Синоптики объявили желтый уровень опасности на сегодняшний вечер.

В Одессе на сегодня объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В г. Одесса и Одесской области в 17-19 часов 28 марта ожидается туман, видимость 200-500 метров", – прогнозируют синоптики.

По их данным, туман сохранится до конца дня 28 марта, ночью и утром 29 марта.

Видео дня

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе

В целом в течение следующих 5 дней в Одесской области и вдоль морского побережья погода будет циклонического характера, ожидаются дожди. Ветер будет умеренный. Ночью ожидается +3°...+8°, а днем +12°...+17°. Температура морской воды +7°...+8°.

Погода в Украине меняется – что говорят в Укргидрометцентре

В течение этой недели в Украине преобладала солнечная и теплая погода. Однако уже на выходных ожидаются изменения, сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 28–30 марта ситуацию будет формировать зона пониженного давления, связанная с южным циклоном. В результате этого в большинстве регионов пройдут дожди – преимущественно слабые, местами умеренные.

При этом 28–29 марта температура еще будет оставаться комфортной. А уже 30 марта в Украину начнет поступать более прохладный воздух, и это особенно будет ощущаться днем в большинстве областей, кроме южных.

