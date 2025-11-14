Суббота еще будет теплой, а в воскресенье в большинстве областей температура снизится.

На выходных, 15 и 16 ноября, погода в Украине будет нестабильной. В субботу еще продлится относительное тепло и по северу страны пройдут небольшие дожди, а в воскресенье похолодает и задождит на западе и севере. К концу недели самая низкая температура ожидается на севере Украины, +5°...+7°. На юге тепло +12°...+14° сохранится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем +7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +4°...+11°. В воскресенье температура будет +4°...+11°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье - переменная облачность, +6°...+14°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+10°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье температура составит +4°...+12°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +4°...+14°. В воскресенье +4°...+14°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +7°, днем +10°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +7°, днем +8°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +5°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +9°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +14°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +5°, днем +12°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +14°. В воскресенье - пасмурно,температура +5°...+11°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +11°. В воскресенье - пасмурно, ливень, +7°...+8°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +7°...+13°.

