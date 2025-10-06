Температура в столице повысится до +12...+15.

Начало новой рабочей недели, 6 октября, будет в Киеве пасмурным и облачным, но не очень холодным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже утром в столице ожидается +9°...+11°, а днем температура повысится до +15° максимум. Будет преимущественно пасмурно, однако существенных осадков не ожидается.

Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба. Ветер будет слабый, всего 5-8 м/с.

Погода сегодня - прогноз на 6 октября

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Тернополе 6 октября ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°. небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +7°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем ++13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+16°, небольшой дождь.

В Одессе 6 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +19°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +9°...+19°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +19°.

