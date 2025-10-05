Температура останется без существенных изменений.

В воскресенье , 5 октября, в Украине ожидается облачная погода с небольшими дождями. На юго-востоке осадки будут более сильные и в сопровождении гроз. Температура останется без резких изменений. Холоднее всего будет на западе, а на юге и востоке воздух прогреется сильнее всего. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается от +11° до +15°. День будет облачный, но с прояснениями, прогнозируются небольшие дожди.

На севере украины сегодня тоже пройдут небольшие осадки. Тут столбики термометров покажут +13°...+16°.

На восток Украины сегодня натянет тучи, тут будет пасмурно, ожидаются дожди и грозы. Температура при этом останется самой высокой по стране, +17°...+19°.

В центральных областях тоже ожидаются небольшие дожди, только в районе Днепра осадки будут более интенсивные. Столбики термометров покажут +13°...+17°, в Днепропетровской области - до +19°.

На юге Украины сегодня местами также пройдут дожди и грозы, однако на температуру они не повлияют. Днем термометры покажут +17°...+19°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

5 октября - пророка Ионы. По приметам, если облака идут против ветра, то скоро будет снег.

