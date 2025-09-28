С севере в нашу страну начнут заходить дожди.

С сегодняшнего дня, 28 сентября, погода в Украине начнет меняться. В северной части страны пройдут дожди, а вместе с ними снизится и температура. Также прохладно будет на западе страны. На остальной территории температура пока останется без изменений и осадков там не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет очень свежо. Стобики термометров днем покажут всего +11°...+13°. В Волынской и Ривненской областях пройдут дожди.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего, +10°...+13°. Тут ожидается переменная облачность и временами ожидаются дожди.

Жителей востока страны сегодня ждет сухая погода. Днем будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до более комфортных +15°...+17°.

В центральной части Украины также будет облачно с прояснениями, также без осадков. Температура днем от +13° до +17°.

На юге Украины сегодня будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Воздух тут прогреется до +15°...+18°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

28 сентября - день памяти святого исповедника Харитона. По приметам, если погода в этот день ясная, то зима будет снежная. Если в лесу появились большие муравейники, то скоро похолодает.

