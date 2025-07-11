Подтоплено примерно 230 домов, спасены 8 человек, среди них 5 - дети.

Спасатели на Львовщине продолжают заниматься ликвидацией последствий непогоды. В четверг, 10 июля выпала почти годовая норма дождей, что привело к затоплению Львова и еще 11 объединенных территориальных общин (ОТО) на территории области, сообщает в Telegram ГСЧС Украины.

Также ведомство проинформировало, что из-за проливных дождей такие реки, как Щирка и Зубра вышли из русел. Спасатели из подтопленных районов эвакуировали 8 человек, среди которых 5 детей.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 179 спасателей и 49 единиц спецтехники ГСЧС. По состоянию на 11:00 пятницы, 11 июля спасателями было откачано почти 10 тысяч куб. м воды, для этого используют 21 мотопомпу.

Видео дня

Руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев в эфире телемарафона рассказал, что по состоянию на вечер 10 июля дождь во Львовской области прекратился:

"Уровень воды в реках спадает. Спадает также уровень воды на подтопленных территориях", - рассказал чрезвычайник.

Туровцев сообщил, что всего из-за непогоды было подтоплено примерно 230 домов. Однако, эти данные приблизительные, поскольку еще не собрана вся информация из области.

По его словам, больше всего пострадал от сильных дождей Львовский район:

"Осадков выпала критическая норма. Это практически годовой запас осадков, который должен был бы выпасть на территории области. Все выпало практически за одни сутки", - сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС.

Ливень во Львове: детали

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Львовской ОГА, непогода оставила без света 192 населенных пункта. Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в нежилых зонах уровень воды местами достигал трех метров.

Также мы рассказывали, что на выходных температура воздуха начнет повышаться, особенно на западе страны. Жителям обещают до +28°, на левобережье местами могут пройти дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: