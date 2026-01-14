В Украину мчатся сибирские морозы: синоптик предупредил о новой волне холода (карта)

Ощутимого потепления пока не предвидится.

В краткосрочных прогнозах не видно ощутимого потепления, морозы не отступают. Зато будет усиливаться Сибирский антициклон, который принесет в нашу страну новую порцию холода. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, 15 января теплый атмосферный фронт циклона "Hiltrud" несколько ослабит морозы. В частности, в Черкасской области повышение температуры будет малоощутимым: ночью -10°...-15°, а днем -3°...-8°. А в дальнейшем температура снова снизится.

"С пятницы, 16 января, в связи с усилением Сибирского антициклона в атмосфере начнется масштабная перестройка циркуляции. Западное перемещение теплых воздушных масс будет заблокировано... Главную роль в формировании погодных условий будет играть не Атлантика, а Сибирь", - пояснил синоптик.

Он добавил, что по климату январь – это самый холодный зимний месяц со средней температурой воздуха, даже за последние самые теплые 30 лет – 3,5º мороза. Морозы интенсивностью -1º...-15º для этого месяца не являются диковинкой, а скорее нормой.

Потепление в Украине отменяется – что известно

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что существенного повышения температуры в ближайшее время не будет. "Каждый день это наше желанное ослабление морозов тодвигают на более ранний срок, то на более поздний, то с 15 января, то с 17 января", - сказала она и уточнила, что в ближайшее время будет преобладать морозная погода.

В Киеве также ночью все время будет в пределах -14...-17 градусов, а днем около -10 градусов.

