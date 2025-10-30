Магнитная буря на Земле продолжается, но уже становится слабее.

Магнитная буря, которая началась еще 27 октября, продолжится и сегодня. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

К счастью, геомагнитнаясактивность будет постепенно уменьшаться и уже в конце октября - начале ноября ситуация должна полностью нормализоваться.

Сейчас же наблюдается небольшое увеличение скорости солнечного ветра. Причиной этого является высокоскоростнй поток из корональной дыры на Солнце.

В течение 30 и 31 октября ожидаются активные условия и ннебольшая магнитная буря уровня G1.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущение земного магнитного поля, возникающих вследствие солнечных вспышек и потоков поступающих из Солнца заряженных частиц. Попадая в атмосферу Земли, эти частицы взаимодействуют с магнитосферой, вызывая ее колебания.

Продолжительность таких бурь может составлять от нескольких часов до двух суток. Мощные всплески влияют на самочувствие чувствительных к погоде людей – могут вызвать головную боль, усталость, изменение давления. Кроме того, они способны вызывать сбои в работе связи, спутниковой навигации и электросетей.

Интенсивность магнитных бурь измеряют по K-индексу: от 5 баллов и выше определяют уровни активности G1–G5, где G5 соответствует самому сильному уровню.

